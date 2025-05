Muere Piti Sanz, el músico gallego que formó con Luis Tosar la banda ‘Di Elas’

Este viernes ha fallecido Vicente Luís Sanz Muñoz, conocido artísticamente como Piti Sanz, a los 58 años de edad. Nació en Huelva en 1966, y, como apuntan en El Correo Gallego, “Sanz fue una figura fundamental de la música gallega contemporánea, con una trayectoria destacada tanto en el campo audiovisual como teatral”.

En el mismo medio señalan que ganó cinco premios Mestre Mateo y tres premios María Casares. Además, cofundó los grupos ‘Sindicato Agrario’ y ‘Los Contentos’, y participó en grabaciones de otras bandas míticas como ‘Los Enemigos’ o ‘Siniestro Total’.

Obviamente, los mensajes de condolencia no han tardado en llegar. Entre ellos, el de la Academia Galega do Audiovisual, que, en X, ha publicado una foto del artista con este mensaje:

“Lamentamos fondamente o falecemento de Piti Sanz, músico e compositor clave na historia recente da música e do audiovisual galego. O seu talento e compromiso co ámbito cultural deixan unha fonda pegada. Acompañamos no sentimento á súa familia e amizades”.

Fundó ‘Di Elas’ con Luis Tosar

Además de las bandas mencionadas anteriormente, en 2011, Piti Sanz y el actor Luis Tosar alumbraron el nacimiento de ‘Di Elas’. Ambos artistas, con una sólida carrera en el cine, el teatro y la televisión, dieron forma al primer trabajo del grupo de rock, cuyo álbum de debut estaba impregnado por "una cierta melancolía", según reconoció Tosar a EFE en su momento.

El germen de ‘Di Elas’, informamos entonces en La Opinión de Zamora, “hay que buscarlo en ‘Los Contentos’, una banda de Lugo que facilitó la creación de otras formaciones de rock en la ciudad. Su líder, Piti Sanz, fue un ejemplo para Tosar, quien se declaró ‘fan y groupie’ del músico’.

Así surgieron ‘Los Huana’, la primera banda de la que formó parte Tosar, creada a imagen y semejanza de la de Sanz, con quien compartió años después otros proyectos como ‘The Magical Brothers’, que para el artista gallego eran "montajes teatrales que tenían música de por medio y cosas de cabaret".

El grupo ‘Di Elas’ fue la consecución "de una serie de acontecimientos que quitando los aderezos al final se quedan solo en música", explicó Tosar, cuya afición por los escenarios le llevó a formar en 2008 ‘The Ellas’, un grupo que versionaba las composiciones de algunas de las voces femeninas más representativas.