Paz Padilla se derrumba al recordar a su marido: “No hizo nada para que dejara de amarle”

La humorista Paz Padilla estuvo este martes en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, donde repasó su trayectoria profesional y habló sin tapujos de uno de los peores momentos de su vida (sino el peor): la muerte de su marido Antonio.

Tal y como apuntan en la web oficial del programa, tras un enamoramiento adolescente, Paz y Antonio Vidal se reencontraron 20 años más tarde y se volvieron a enamorar. Ambos estaban hechos el uno para el otro, pero el 18 de julio de 2020, el corazón de Paz Padilla se rompió con su muerte. Desde entonces, la humorista no volvió a ser la misma.

"Sigo enamorada de él porque no hizo nada para que dejara de amarle", confesó entre lágrimas, "pero ahora amo de otra manera porque no soy la misma".

Antonio falleció tras diagnosticarle un cáncer en el cerebro contra el que luchó incansablemente, pero al que no pudo vencer. "Yo tenía que dejar que se fuera de la mejor forma posible, no pidiéndole fuerza cuando no la tenía", aseguró Padilla.

Aquella no fue la única muerte que enfrentó Paz Padilla, ya que cuatro meses antes despidió a su madre y a sus suegros. "He aprendido a prepararme para la pérdida", contó en ‘Y ahora Sonsoles’. Desde ese momento, Paz Padilla se convirtió en coach y ayuda a otros a aceptar el duelo.

Se escapó de la reportera de ‘La familia de la tele’

Recientemente, Paz Padilla protagonizó un curioso e incómodo episodio. En plena Feria de Abril de Sevilla, la presentadora, vestida de amarillo y disfrutando del ambiente festivo, se topó con Amanda, reportera de 'La familia de la tele', el magacín vespertino de La 1 producido por el antiguo equipo de 'Sálvame', y no dudó en salir literalmente corriendo al verla acercarse con el micrófono.

La humorista trató de esquivar cualquier tipo de interacción con el programa, cuyo equipo persiguió a la humorista para preguntarle por su reciente faceta como coach. "¿Qué tal tu nueva etapa como coach?", le lanzó Amanda al alcanzarla. Pero Paz, visiblemente incómoda, se limitó a responder con frialdad: "¿Y a ti como reportera? ¿Estás bien?", antes de cambiar de dirección para despistar a la periodista.

El momento fue aún más llamativo cuando Padilla, en un intento por desaparecer del foco, se subió a una calesa de caballos. Desde ahí, evitó por completo las cámaras y no volvió a responder. Incluso llegó a cambiarse de asiento para eludir a la reportera que continuaba preguntando desde el exterior.