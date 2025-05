La nueva ilusión de Bertín Osborne, Lali Torres, protagoniza una sonada espantada al destaparse la infidelidad: "En los últimos días..."

Bertín Osborne lleva años cultivando una fama de rompecorazones que aún coserva a pesar de tener ya 70 años. Entre sus últimas conquistas se encuentran Gabriela Guillén, esteticién con la que volvía a ser padre de un niño y cuya paternidad le costó reconocer, con juicio de por medio.

Sin embargo, hace unos días el presentador anunciaba que ya había conocido a su pequeño. Un momento de lo más esperado por la madre del niño, quien, a pesar de este acercamiento no dudaba en poner un cero al cantante como padre.

Ahora, un nuevo frente se abre para Bertín ya que han salido a la luz unas inesperadas imágenes en las que aparece en compañía de una periodista de nombre Lali. A bordo de un yate, ambos muestran una actitud cómplice y relajada en la que el presentador acabó sin camiseta y en la que no faltaron selfies.

Tras varios días con su nombre sonando con fuerza, la protagonista de la historia se esperaba que diese parte de su testimonio en Espejo público, sin embargo, en el último momento pegó la espantada dejando sin palabras a los colaboradores.

Huida en directo

"En los últimos días, que yo he seguido tus declaraciones y conexiones en algún programa, siempre has dicho 'yo soy periodista, yo soy compañera, yo me dedico a esto'. Pues primera lección: normalmente, cuando un compañero nos llama, no para ponernos en un aprieto sino simplemente para confirmar si mañana puedes venir, la lección uno del periodista es que no cuelga. Yo te lo dejo ahí porque como tú no paras de dar lecciones de que eres periodista y no famosa, pues por si te viene bien, decía Gema López.