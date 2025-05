El actor Hovik explota en este podcast: "Me cago en tu p*** madre"

El actor Hovik Keuchkerian no tiene pelos en la lengua. Siempre que interviene en los medios de comunicación habla con sinceridad y sin importarle meterse en jardines, como ha hecho en el podcast de la revista Cinemanía.

Boxeador y cómico, dio su salto a la fama en televisión por 'La casa de papel', aunque previamente ya había trabajado en otras series y películas. Su aspecto imponente y rudo le confiere una presencia muy demandada en las ficciones nacionales, donde suele hacer papeles de tipo duro y temperamental.

Hace unos años confesó en El Hormiguero su adicción al alcohol, pero tras darse un descanso y trabajar en su salud mental, volvió a los ruedos con fuerzas renovadas. En los últimos tiempos ha estrenado películas como 'Un amor' o 'El hoyo 2', y actualmente está de gira en teatros con su espectáculo 'Grito'.

Comer en el cine, ¿sí o no?

Hovik ha participado en el podcast 'Mi vida en películas', con la periodista Andrea G. Bermejo. En este episodio se ha desfogado a tope contra quienes van al cine a comer y no guardan los modales. Esto es lo que ha dicho Hovik Keuchkerian en el podcast.

"No voy al cine porque vete a tu p*** casa a comer palomitas, y si no sabes comer palomitas con la boca cerrada, no comas palomitas, hijo de p***.

No puedes entrar a un cine a ver una película absolutamente emotiva, 'La pasión de Cristo', y que huela a nachos, porque yo me cago en tu p*** madre, ¿me entiendes? No puede ser que huela a cheeseburger. Entonces, si yo estoy viendo 'La pasión de Cristo', de Mel Gibson, en el cine y tú estás comiendo nachos porque eres imbécil... Luego dicen que me meto en jardines, no me importa, y me seguiré metiendo hasta el día en que me muera.

¡Cómete un sándwich, c*****, antes de entrar en el cine! ¡Cómete un p*** bocata! ¡Que tu madre te haga unas fabes! ¿Tienes hambre o quieres ir al cine, qué c****** quieres hacer? Ve al cine, siéntate y ves la peli que ha hecho un tipo con todos los equipos maravillosos para contarte una historia, y luego sales y cenas y hablas de la peli".