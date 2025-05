Ibai se come la pizza más cara del mundo: caviar, foie gras y 24 kilates de oro

¿Cuál es el precio normal de una pizza? ¿15 o 20 euros? Dependerá del tamaño, el número de ingredientes y la calidad de los mismos. En todo caso, se trata de un producto popular destinado al consumo en masa, no al deleite de unos pocos. Sin embargo, los hay que buscan reinventar la rueda, como es este caso.

La pizza más cara del mundo cuesta 2.000 euros e incluye entre sus ingredientes caviar, foie gras, 24 kilates de oro, trufas y una masa de tinta de calamar que le da un color negro peculiar. Es la pizza que se ha tomado Ibai en su último vídeo subido a Instagram. "¿Merecerá la pena? Seguro que no", ha dicho antes de comerla.

El aspecto de la pizza tampoco ha convencido demasiado a Ibai, que ha grabado este vídeo por entretener a sus seguidores: "Dadle like para compensar lo que me ha costado este vídeo", bromea antes de comer.

En lo referente al sabor de la pizza, Ibai ha asegurado que "sorprendentemente, está buena para la pinta que tiene. Sabe mucho a foie gras y a caviar". Sin embargo, el influencer tiene claro que no repetiría la experiencia: "Me han timado".

"Al menos no tiene piña"

Los comentarios de la publicación también son destacables, la mayoría en tono de humor. El usuario @aleexurbex se pregunta si los bordes de esta pizza se dejan o no. "Al menos no tiene piña", responde @juanmaromero. "Hay gente que hace negocio de timar a los ricos y me caen genial", remata la usuaria @elenacarrasco5.