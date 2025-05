La actriz Anna Castillo estalla en directo: "¿Eres un p*** rata?"

La hora de pagar la cuenta es uno de los momentos más complicados cuando se sale a comer fuera de casa. Los hay que se pelean por pagar y montan el espectáculo en el restaurante. También, los que remolonean para que sean otros quienes abonen la cuenta... Y quienes miden hasta el último céntimo para que todos paguen lo mismo.

Los conflictos suelen llegar con la bebida. Si uno o varios comensales beben vino o cerveza y otros agua, ¿se deben separar los gastos? ¿Se paga a escote? Es un asunto que se ha abordado en el programa 'La cena de los idiotés', de la Cadena SER.

La conversación sobre este asunto descarta de primeras que haya un distinto nivel económico entre los comensales de la mesa, cuando sí sería justificable separar quien ha bebido o comido más del que menos. El debate ha llegado sobre qué hacer cuando alguien pide separar los gastos y no está apurado de dinero.

La actriz Anna Castillo ha sido la primera en pronunciarse sobre este asunto. "A mí no me parece bien que alguien se ponga quisquilloso con un par de copas", ha asegurado. Pero, "si para esa persona veo que es importante restarle un par de copas, no me importa", ha añadido.

Además, de lo desagradable que podría ser la situación dado el caso: "¿Qué hacemos? ¿Nos enfadamos? En plan, ¿eres un puto rata? O le digo: vale, no las pagas, no te preocupes", ha dicho entre risas.