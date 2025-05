Esta es la razón por la que Cristina Pedroche se divorciaría de Dabiz Muñoz

Han sido meses intensos en el matrimonio de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, con muchos rumores de separación, declaraciones enigmáticas, durmiendo cada uno por su lado, haciendo cada uno la suya... y todo en medio de un embarazo al que únicamente le quedan dos meses para acabar. Pero ahora parece que todo está aclarado.

Drama dramón con final feliz

Las especulaciones empezaron a pulular cuando se supo que Cristina se había mudado temporalmente a casa de sus padres en Vallecas. ¿El motivo? Pues al parecer la pareja estaría reformando una nueva casa y esperando para irse a vivir ahí definitivamente. Vamos, que lo suyo es más mudanza que movida.

Pero lo que realmente olía a chamusquina es que mientras tanto, Dabiz se ha instalado en un hotel. Al parecer, el chef tomó la decisión de dormir cerca de su restaurante por cuestiones de curro. Pero claro, ya sabemos cómo va esto... Para rematar, días más tarde las cámaras pillaban a Dabiz en el aeropuerto y él soltaba de la manera más irónica: "Sí, nos hemos separado", cuando una reportera le preguntó.

En mitad de todo este drama en el que ya se daba por hecho que la relación de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche pendía de un hilo, ella decidió volar hasta Dubái junto a su bebé Laia para reencontrarse allí con él en Semana Santa pues el chef se encuentra muy atareado con un nuevo restaurante en la ciudad.

Y finalmente ha sido en su firma de libros en Sant Jordi donde Cristina Pedroche decidía con una palabra zanjar todos los rumores de separación. Los periodistas le preguntaban qué tal estaba y aunque no soltaba palabra, asentía cuando le decían que una imagen vale más que mil palabras, refiriéndose a sus fotos en Dubái, y además añadía que están "felices". Pues nada, chisme desmentido.

El motivo de separación definitivo

Por tanto, todo parecía que volvía a su sitio tras sus vacaciones en familia en la ciudad del Burj Khalifa y Cristina regresaba a España más feliz que una perdiz. O al menos así se ha mostrado en las últimas publicaciones. Cansada, "recolectora de siestas" como ella misma se ha definido, la diferencia que más ha notado entre los dos embarazos es justamente que le cuesta muchísimo quedarse dormida.

Pero eso no le impide afrontar este tramo final de embarazo con actitud y energía, aunque está un poco 'preocupada' por la enorme barriga que tiene, se ha dejado ver tan alegre que incluso compartía un vídeo bailando, y en todas las fotos aparece con una sonrisa en la cara. Y por esa razón no sorprende que en sus 'stories' haya compartido una broma a su marido, en la que se ríe sobre la situación que han vivido en los últimos meses (o quizá de los medios por el revuelo que hemos generado), y le hace una petición a Dabiz si no quiere que haya separación: una hamburguesa al estilo 'Chinatown'.

Una hamburguesa de carne de buey acompañada con yakisoba fritos al wok, jugo cantonés, queso, guanciale... algo explosivo. Y seguramente por culpa de los antojos propios del embarazo, Pedroche no ha tenido reparo en 'amenazar' a su marido: "O me traes esto ahora mismo o al final nos separamos de verdad". Así que podríamos estar ante la razón definitiva de divorcio entre Cristina y Dabiz, aunque nosotras confiamos en que el chef le lleve ni que sea una para quitarle el antojo...