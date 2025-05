Cayetana Guillén sorprende tras la polémica con Amaia Montero: su inesperado movimiento en redes

La relación entre Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero atraviesa su momento más delicado tras una serie de declaraciones que han hecho tambalear su amistad… y ahora, Cayetana ha tomado una drástica decisión en redes que no ha pasado desapercibida.

Una amistad en crisis

Todo comenzó tras los Premios Talía 2025, cuando Cayetana, emocionada, confirmó ante la prensa lo que parecía el bombazo musical del año: el posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Aunque lo hizo entre risas y con cariño, lo cierto es que Amaia no habría dado su visto bueno para que esa información saliera a la luz. Resultado: un notable distanciamiento entre ambas.

La reacción de Amaia fue directa: dejó de seguir a Cayetana en Instagram. Las redes ardieron de inmediato, con fans comentando el inesperado quiebre entre las dos amigas. Y ahora, la presentadora ha respondido… ¡de una manera muy llamativa!

Cayetana Guillén desactiva sus seguidores

En medio de la oleada de rumores, Cayetana ha optado por desactivar la opción de ver a quién sigue en Instagram, dejando claro que prefiere mantenerse al margen del ruido mediático. Eso sí: aunque Amaia ya no la sigue, Cayetana aún mantiene activo su follow hacia la cantante, demostrando que, al menos por su parte, no hay un corte total.

El origen del conflicto

El estallido comenzó con unas declaraciones de Cayetana ante una reportera: “Le prometí no decirlo. No lo dije ni en casa. Amaia me pidió por favor: ‘Por mi ahijado, no digas nada’”.

La emoción de Cayetana por compartir ese secreto acabó jugando en su contra, ya que Amaia, según cuentan fuentes cercanas, no estaba lista para hacer oficial ningún anuncio. El regreso a los escenarios de la voz de ‘Rosas’ y ‘La Playa’ es un tema delicado que se había mantenido en estricto silencio… hasta que se desató la tormenta.

Cayetana pide disculpas

Ante el revuelo, Cayetana emitió un comunicado para pedir perdón públicamente: “Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón”.

Un gesto que muchos aplauden, aunque aún no está claro si será suficiente para recomponer su relación con Amaia.

Los rumores sobre el regreso de Amaia

Todo este drama llega justo después de que Leire Martínez, quien sustituyó a Amaia en 2007, anunciara su salida del grupo, reavivando las especulaciones sobre un posible regreso de la vocalista original. Recordemos que Amaia sorprendió a todos hace unos meses subiéndose al escenario junto a Karol G para interpretar ‘Rosas’, un momento que ella misma describió como único: “Me guardo este momento para siempre”.