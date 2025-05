La confesión de Cristina Pedroche en el último tramo de su embarazo: "Cerebro frito"

Apenas quedan unas semanas para que Cristina Pedroche dé a luz a su segundo hijo con su pareja, el chef Dabiz Muñoz. Como viene siendo habitual con todo lo que hace, y más lo que concierne a su maternidad, la colaboradora de televisión ha venido contando su día a día desde que supiera de su embarazo.

La salud mental y física es muy importante para la comunicadora, que siempre intenta sacar hueco para entrenarse. Así, combina ejercicios de estiramiento y yoga con sesiones de ejercicios de fuerza y suelo pélvico para tonificar su musculatura y estar lista tanto para el parto como para la recuperación posterior.

Todo esto mientras ejerce la maternidad con Laia, su primera hija junto a Dabiz Muñoz. Reconoce que en ocasiones le cuesta conciliar la vida profesional, el cuidado de su primogénita y el autocuidado, pero de alguna forma encuentra ese equilibrio necesario para sentirse bien consigo misma.

"Parece que no estoy reventada"

En las últimas horas, Pedroche ha publicado una foto en Instagram stories de la que se siente especialmente satisfecha: "Me gusta esta foto. Me veo feliz y tranquila, parece que no estoy reventada, con el cerebro frito, sin dormir, sin presión y sin miedos... Pero solo lo parece. Buenas noches".

Imagen publicada por Cristina Pedroche / INSTAGRAM / @cristipedroche

En la imagen se la ve luciendo barriga de embarazada con un colorido vestido con los hombros al aire, pelo liso y recogido, y un detalle floral en la oreja, un look muy primaveral aunque el tiempo no esté acompañando estos primeros días de mayo, con tormentas y granizadas en algunos puntos del territorio nacional.