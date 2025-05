La anécdota de Roberto Leal tras superar el reto de Men's Health: "Meado de la risa"

Roberto Leal está de dulce. El sevillano presenta dos de los programas con mayor audiencia de la televisión nacional actual, como son Pasapalabra o El Desafío, ambos de la cadena Antena 3, y se ha convertido en uno de los comunicadores mejor valorados por la audiencia.

Además, el presentador de televisión puede presumir de tener un físico envidiable, como se pudo comprobar hace unos días con la salida de la nueva edición de la revista Men's Health, donde sale en la portada luciendo torso. En el interior se incluye un reportaje con varias fotografías y explicando cómo ha afrontado este nuevo reto después de siete años del primero.

Esta sesión de fotografías ha traído mucha guasa entre sus amigos y colegas. Eva González se metía con él en pleno directo y Eva Soriano criticaba sus poses viendo el reportaje junto al mismo Roberto Leal. Todo en clave de humor, algo que el presentador de televisión siempre lleva por bandera.

De hecho, el último vídeo que ha subido a su perfil de Instagram está cargado de risas. En él, se le puede ver saliendo a pasear con sus hijos, con un pequeño imprevisto que ha hecho las delicias de sus seguidores.

"Estoy meado de risa. H***** el despiste de algunos padres... He salido con mis niños a dar una vuelta con el barrio. Y con la inercia he dicho 'venga, poneos los zapatos', y me he dado cuenta de los zapatos que lleva mi niño... Quiero que los veáis", dice hablando a la cámara.

"¿En qué momento te has puesto esos zapatos? ¿Esas chanclas? Cuando te he dicho que te pusieras tus zapatos me refería a las deportivas. Pero Leo, ¿eres un guiri de pronto? ¿Has venido a beber sangría? Estoy flipado, madre mía, pero el problema es que estoy a 20 minutos de mi casa", concluye entre risas.