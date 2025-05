El mensaje de Sofía Suescun que tranquiliza a sus seguidores: "Sin dolor"

Sofía Suescun está de dulce, pero lleva un par de jornadas aciagas. Por todos es sabido que rompió todos los puentes con su madre, Mayte Galdeano, por acusar a Kiko Jiménez de haberla alejado de ella. Y desde entonces, es frecuente ver a la madre de de Suescun lanzar indirectas, o dardos con un objetivo claro, sobre el resentimiento que siente desde que su hija está lejos de ella.

El pasado 4 de mayo, día de la madre, Mayte Galdeano publicó en redes sociales una foto junto a su madre con un texto con un mensaje velado hacia su hija. La madre de Sofía Suescun no lleva nada bien este distanciamiento, pero, por su parte, la influencer navarra parece vivir ajena a toda polémica y no quiso pronunciarse sobre esta publicación de su madre.

Sin embargo, sí se llevó un fuerte disgusto antes de presentar su sección en el programa Socialité. Se sabe que Sofía Suescun es amante de los animales, y un vídeo en redes sociales de una chica junto a una vaca le hizo llorar a moco tendido. Estas imágenes le hicieron a Sofía Suescun recordar a los animales que habían formado parte de su vida, y su maquilladora se las vio y se las deseó para que nadie notase que había estado llorando.

Dolores de cuello

Y, en última instancia, también le ha llegado el dolor físico. Desde hace unos días, Sofía Suescun sufre tunos fuertes dolores en el cuello que le afectan de noche y le impiden dormir. Se le ocurrió publicarlo en Instagram Stories y unos minutos después ya se había arrepentido al leer las respuestas, que le ponían en lo peor y le urgían a acudir al médico.

Por suerte, la última noche ha sido más plácida para Sofía Susecun. Los dolores no han hecho acto de presencia y ha podido descansar desde las 00:00 hasta las 10:00. "He dormido plácidamente sin dolor, menos mal", ha escrito en Instagram Stories. "Me he tomado el pan de abeja, mi cafelazo y como nueva", ha añadido.

Los seguidores de la influencer navarra pueden respirar tranquilos. Su ascensión es meteórica y no para de triunfar en televisión y en redes sociales, aunque estos últimos días han sido de emociones fuertes, tanto para su mente como para su cuerpo. Afortunadamente, todo vuelve a la normalidad para la influencer de Navarra.