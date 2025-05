Emma García desvela cómo suplantaron su identidad con inteligencia artificial

Silvia Álamo, redactora del programa ‘Familia’, de Telecinco, ha llevado a cabo, como apuntan en la propia cadena, una investigación al respecto de que cada vez son más los personajes conocidos que ven suplantada su identidad a través de la inteligencia artificial. En dicho trabajo, incluyó lo que le ocurrió a la presentadora del programa, Emma García, que hace escasos días vio cómo utilizaron su voz para promocionar una posible estafa. “Y es que estas imágenes son tan realistas que, en muchas ocasiones, es difícil distinguirlas de la realidad”, explican.

En Telecinco reseñan que “Emma García niega haber participado en una campaña para vender ropa, pero hay un vídeo circulando por las redes sociales en la que aparece su imagen y su voz”. De esta manera, “la presentadora aparece formando parte de una publicidad, pero nada más lejos de la realidad, pues su voz ha sido clonada con fines, probablemente, fraudulentos. Además, mucha gente, posiblemente, haya comprado la ropa que se promociona en ese anuncio pensando que contaba con el beneplácito de la mismísima Emma García”.

"Así me quedé yo cuando recibí esto, además ha sido esta semana. Sé que no lo he hecho. Es que es mi voz... pero no soy yo", son las palabras de la presentadora ante este hecho.

Emma García interrumpe a Kike Jiménez

Pero más que por la suplantación de su identidad, Emma García ha ocupado minutos en las redes sociales en los últimos días por otra cosa que sucedió en el plató de ‘Fiesta’.

Emma García volvió a protagonizar un tenso momento con Kiko Jiménez. El que fuera novio de Gloria Camila se sentaba en el plató de ‘Fiesta’ tras su paso por ‘De Viernes’, donde acudió para contestar a las incendiarias declaraciones de su expareja hace una semana.

Sin embargo, esta intervención le ha valido al de Jaén y actual pareja de Sofía Suescun, todo tipo de críticas, las últimas venían de la propia Emma García. "Oye te voy a decir una cosa a ver si te van a vetar a ti, tanto veto veto. Hay momentos en los que los personajes vienen porque interesan y otros momentos en los que dejan de interesar", le advertía Emma García a su compañero. "Pues que me veten, yo no tengo ningún miedo", le contestaba Kiko.