Belén Esteban rompe a llorar el directo al recibir este inesperado mensaje con la notable ausencia de su hija Andrea: "Me gustaría decirle a toda España lo pedazo de..."

Hoy es el día de la madre y como fecha especial que es, en los platós de televisión no han pasado por alto la efeméride y lo han celebrado con los colaboradores en plató. En el caso de DCorazón, la eoción se apoderaba de los presentes, en concreto de Belén Esteban quien no podía frenar las lágrimas al recibir en directo un inesperado mensaje. "Belén, solo te quiero decir una cosa. Yo he convivido contigo y me gustaría decirle a toda España, hoy que es el Día de la Madre, lo pedazo de madre que eres. Nadie puede quitarte ese puesto porque es impresionante cómo te comportas, cómo haces las cosas de bien, así que, eres una grandísima madre. Hoy eres una de esas personas que se merece una felicitación", le ha trasladado Javier de Hoyos.

Salto a la fama

Su salto a la fama se produjo cuando se dio a conocer públicamente su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en televisión. Desde ese momento, Belén Esteban se convirtió en unos de los personajes más populares de la prensa del corazón española.

Comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. En el 2002 comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009. Son conocidas sus apariciones y colaboraciones en programas como ¿Dónde estás, corazón?, el late show Crónicas marcianas, Salsa Rosa, La Noria o el debate de la versión española de Gran Hermano, entre otros. En el año 2009, dejó El programa de Ana Rosa para trabajar en Sálvame, convirtiéndose en uno de los iconos y reclamos del programa.

El 5 de abril de 2013, anunció en el programa Sálvame Deluxe durante una entrevista que abandonaba temporalmente la televisión debido al robo de su casa mientras estaba de vacaciones en Benidorm, abandonando así dicho programa y también Sálvame. A finales de septiembre del mismo año, se anunció que la colaboradora volvería a ambos programas el 18 de octubre de 2013 tras su abandono voluntario.