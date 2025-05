Sheila Casas se pronuncia sobre el comportamiento de Álvaro Muñoz Escassi en ‘Supervivientes’

El de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi ha sido, sin duda, uno de los romances más sonados de los últimos tiempos. Él está participando ahora mismo en ‘Supervivientes’ y su novia se acaba de pronunciar por primera vez sobre cómo le está viendo en el concurso de supervivencia.

Tal y como apuntan en la web de Telecinco, en 'Tardear', el programa en el que precisamente surgió el flechazo entre una y otro, reapareció Sheila Casas para dar su apoyo a Escassi. Era la primera vez que la hermana del actor se pronuncia en televisión sobre la participación de su pareja. "Está haciendo un concurso tan elegante... en las pruebas y dirigiendo es el mejor", opinó.

"Me parece que es el que vigila el fuego, el que friega... para mí no puede hacer un concurso mejor", agregó ante Verónica Dulanto y Frank Blanco. "Lo veo como en el team de Borja, Álex, Koldo...", dijo refiriéndose a la buena integración con el resto de sus compañeros de Playa Calma. "Intenta no involucrarse en cosas que no le conciernen", aseguró.

Sheila Casas compartió además cómo se siente cuando ve reacciones y opiniones no tan favorables a la participación de Álvaro Muñoz Escassi en Honduras. "Cuando veo titulares y cositas me pongo muy nerviosa, entonces para que hagan circo ya está cubierto y si todos al final intervinieran igual no se entendería", señaló. "En la vida hay personas diferentes, se involucra cuando tiene que hacerlo", concluyó.

“Ahora me lo tomaría con más calma”

Antes de que comenzara la aventura, Álvaro Muñoz Escassi acudió al programa de Telecinco de ‘¡DeViernes!’ donde habló y se sinceró acerca de su relación amorosa y cómo se enfrentaba ante su nueva participación en el reality de ‘Supervivientes’ 2025.

No es la primera vez que el exjinete forma parte de un programa de estas características, ya en 2009 fue parte del casting del reality de supervivencia. Sin embargo, tras una aparatosa caída, se vio obligado a abandonar: "Tengo la espinita clavada, me fui muy triste cuando tuve que abandonar. Estuve como once semanas, fue trágico para mí" comentó emocionado Escassi, recordando su paso por el espacio de Mediaset.

El exjinete confesó que afronta la aventura de un modo muy diferente a 2009, ya que tras 16 años no solo no tiene la misma edad, sino que su mentalidad respecto al concurso ha cambiado: "Ahora me lo tomaría con más calma. Como soy un poco hiperactivo, siempre quería hacerlo todo” añadiendo “ya sé a lo que voy”.