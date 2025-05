El mensaje importante y urgente de "Lucía, mi pediatra" para todas las madres

Lucía Galán, más conocía como "Lucía, mi pediatra", tiene un don para tranquilizar a los padres y madres. Es ese remanso de paz que te hace abrir los ojos a lo importante entre las prisas, el estrés y el ajetreo diario. Por eso, en una de sus últimas publicaciones de Instagram, te pide un favor: "Cuando veas a una mamá bajar los hombros, dale un abrazo largo y repítele que lo está haciendo bien".

La obsesión con la perfección lleva a muchas madres en su día a día a perder el norte, por eso la pediatra más famosa de las redes sociales te recuerda este "mensaje importate para todas la madres" y no es otro que "ellos no necesitan una madre perfecta sino real". Además, pone el acento en las equivocaciones y los errores, "que no son tan importantes como la manera que tienes de solucionarlo y pedir perdón".

Se trata, en definitiva, de "dar ejemplo de perdón y empezar de cero".

Trayectoria

Lucía Galán Bertrand es pediatra, escritora y divulgadora científica, además, ha fundado y dirige el Centro Creciendo. Ella misma aclara que "supe que sería ser médico desde los cinco años, cuando salía del hospital de la mano de mis padres tras superar una grave enfermedad y quise que ningún niño sufriera como yo". Como madre de adolescentes, la maternidad "cambió mi manera de vivir y sentir ya para siempre". Una maternidad que también ella ha vivido "entre miedos, incertidumbres y muy pocas certezas a pesar de ser pediatra".