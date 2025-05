El duro entrenamiento de Cristina Pedroche en la recta final de su embarazo

Cristina Pedroche se encuentra en la recta final de su embarazo. Dará a luz el mes que viene y desde sus redes sociales cuenta su día a día para compartir con otras madres cómo se siente. Con su hija Laia como principal preocupación -todavía no ha cumplido los dos años- este segundo embarazo la presentadora se lo está tomando con más calma y tranquilidad. Eso sí, el deporte no lo perdona. Tanto que tiene claro que a pesar de tener fuerzas para entrenar "yo lo intento porque el peor entrenamiento es que no se hace", dice, mientras aparece ejercitando sus músculos y con varias pesas.

Pero ella no es la única que en su recta final antes del alumbramiento ejercita a tope su cuerpo. A pesar de las críticas porque "puedes hacer daño al bebé", hacer deporte durante el embarazo es saludable, siempre y cuando se haga con sentido común y esté adecuado a la circunstancia. Otra de las influencers que también lo hace es Isa Pantoja.

La llegada de su primer hijo en común con Asfal es lo que más ilusión le hace a la pareja. Ahora, ha sido la influencer la que ha tirado de Instagram para contar a sus seguidores cómo ha cambiado su cuerpo en los últimos meses y la alimentación que está llevando. Una confesión no exenta de comentarios. Con dieta y haciendo deporte de manera regular, la hija de Isabel Pantoja ha conseguido mantenerse en forma durante el embarazo. De ahí que apenas pese cuatro kilos más que antes del embarazo, dato que ha sorprendido mucho a sus seguidores."Come bien, por ti y por tu bebé".