El aparato de radio desempolvado por Sara Carbonero que le hace llorar: quién se lo regaló y por qué

Nunca una radio tuvo tanto significado. Al menos, para Sara Carbonero, que ha publicado en sus redes sociales una fotografía de un viejo casete con una cinta en su interior. Sin embargo, la historia de ese viejo aparato nadie la sabía... salvo la periodista que ahora ha decidido contársela a todos sus seguidores.

Todo se remonta al año 2019, en concreto, al día en que terminó "mi durísimo tratamiento". Su "amiga y hermana Isabel Jiménez, también periodista, apareció en el hospital con una caja enorme envuelta en papel de regalo. "Era la radio y con ella, tres cintas de casete en las que Isa se había grabado diciéndome un montón de cosas bonitas que, lógicamente me hicieron emocionarme muchísimo. Tardé en escucharlas completas un tiempo, demasiadas emociones. Recuerdo que me dormía con su voz, me daba calma. Pero no solo eso. Después, me puso deberes y la que tenía que grabar otras cintas vírgenes contando mi historia o lo que me apeteciese era yo. Era una manera de mantener la mente ocupada ante lo que venía por delante".

Y esa es la historia de la radio y esas cintas de casete. "En estos seis años nunca he vuelto a escucharlas. Sé que llegará el día en el que se las pondré a mis hijos y el recuerdo agridulce dará paso a uno de los más bonitos de toda mi vida".

El apagón

Cuando Carbonero rescató ese viejo transistori, "volví a recordar todo lo que había detrás y sonreí", cuenta. Por cosas como esa que cuenta Sara "te quiero tanto, amiga", le dedica a Isabel.

Isabel Jiménez responde

Como era de esperar, tal capítulo requería respuesta de una de la dos protagonistas, Isabel Jiménez:

"Pero, cómo eres tan bonita. Antes de leerte he pasado por la foto y he pensado... ¿será esa la radio? Y al ver el casete, no he dudado. Seis años ya... y la de capítulos que hemos escrito en este tiempo. La vida va de esto. De momentos como ese y de hacer la vida un poquito mejor a los demás, sobre todo, a los que quieres. Por cierto, me debes tus cintas de vuelta"