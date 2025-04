El emotivo recuerdo de la modelo Helen Lindes a su madre fallecida: "Me duele el corazón"

La modelo Helen Lindes no atraviesa su mejor momento. Pero no por motivos profesionales ni de salud, ya que su carrera va viento en popa y su relación de pareja parece inquebrantable. Sin embargo, hay algo que no se puede controlar: la muerte. La empresaria ha conmovido a sus seguidores con un mensaje en redes sociales en el que recuerda a su madre Norma, que falleció en 2022 y que estos días habría cumplido 86 años: "Me duele el corazón que no hayas podido conocer a tu nieta Anais"

Storie de Helen. / Instagram H. L.

La pérdida de la madre de Lindes fue muy dura y solo unos días después de que perdiera al padre de su marido, Rudy Fernández, que falleció mucho más joven con solo 66 años.

Fotos para el recuerdo

La modelo ha compartido dos fotografías de su madre con sus dos hijos mayores. Sin embargo, a Anais, la más pequeña de la familia, "no la pudiste conocer", lamenta.

La ganadora del certamen de Miss España en el año 2000 tiene en este momento 43 años y reside en Madrid junto a su marido Rudy. Ambos son padres de Alan, Aura y Anaís.

El apagón

La pareja se vio afectada por el apagón de luz de este lunes. Así ha contado su experiencia: "Me pilló en plena calle Serrano y ha sido abrumador ver el centro de Madrid totalmente colapsado. De repente los semáforos han dejado de funcionar, todo el mundo se ha echado a la calle y he intentado llamar a mi marido para ver si solo era allí o en nuestra casa también. Ha sido imposible la comunicación, por ambos lados», cuenta. "A mi cabeza solo llegaban imágenes de mis niños".