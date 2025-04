Susanna Griso en el punto de mira tras salir a la luz la demanda de uno de sus colaboradores: "Se coge unos cabreos tremendos"

Susanna Griso se ha visto de nuevo las caras con sus colaboradores con los que últimamente no para de protagonizar desencuentros, unos más fuertes que otros. En esta ocasión se trata de un rifirrafe que no ha ido a más pero que, en cierto modo, ha subido la temperatura.

Y es que ha sido Gonzalo Miró quien no dudó en lanzar una queja a 'Espejo Público'. "El tiempo no sé en Roma, aquí en plató un frío que te mueres", soltaba el colaborador sin pensárselo. "Oye, me he quejado en repetidas ocasiones que sabéis que yo siempre tengo calor y siempre pido el aire", aseveraba Susanna Griso.

"Para desgracia de Ángel Antonio que el hombre se coge unos cabreos tremendos porque ha terminado cogiendo una neumonía", apostillaba Gonzalo Miró. "Siempre se queja de que esto es una nevera. Pero oye hay otras presentadoras que tienen hornos, es que aquí todo depende de la temperatura corporal", comentaba entonces Griso en clara alusión a lo sucedido en 'Y ahora Sonsoles'.

Trayectoria

El 14 de septiembre de 1998, Susanna Griso se unió a Antena 3, donde comenzó a presentar Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, asumió la conducción de Antena 3 Noticias 2, encargándose también de coberturas especiales como las elecciones vascas y el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. A lo largo de los años, fue la principal presentadora de diversos informativos, en ocasiones en solitario y otras veces acompañada de diferentes periodistas.

En 2003, regresó a la conducción de Antena 3 Noticias 1, y en 2004 participó en los especiales informativos sobre los atentados del 11 de marzo y las elecciones generales. Durante ese periodo, Roberto Arce se unió como copresentador, mientras Susanna continuó con su papel destacado en el programa. En 2006, dejó Antena 3 Noticias 1 para liderar el programa de actualidad Espejo Público, que presenta desde entonces.

Especiales

A lo largo de su carrera, ha estado al frente de numerosos especiales, como los de las elecciones generales de 2008 y 2019, y ha colaborado en diversas iniciativas benéficas, como la exposición fotográfica Mujeres al natural en 2010. En 2014, presentó programas especiales relacionados con la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 estuvo a cargo de Dos días y una noche. También ha sido una figura clave en la cobertura de elecciones y otros eventos importantes de la actualidad.