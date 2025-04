Una exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa relata el infierno que ha vivido: "Agresiones físicas, psicológicas y sexuales"

La fama puede ser muy dura a veces, así es como la cuenta una exparticipante de Mujeres, Hombres y Viceversa que estuvo en Fiesta, el programa que presenta Emma García para relatar el infierno que ha vivido y que acabó plasmando en un libro: "Agresiones físicas, psicológicas y sexuales".

Estamos hablando de Lola Ortiz, quien aseguró que "una amiga mía fue la que me animó a que contase mi historia. Yo tuve un padre muy intermitente, ausente, no era buena persona. Cuando yo era pequeña lo pasé muy mal, él aparecía y desaparecía y crecer así es muy complicado, te crea una serie de carencias muy importantes y una gran necesidad de validación. Todo eso me llevó inevitablemente a tener relaciones de pareja tóxicas, sin autoestima, y acabas en una situación de violencia de género".

Asimismo, también destacó que "cuando está en una situación de maltrato no es fácil contarlo porque no siempre te entiendes o te apoyan, algunas personas hasta te dicen que lo has permitido. Es muy importante tener cerca un buen entorno en el que apoyarte. Desgraciadamente no me ha pasado en una sola ocasión porque cuando tienes esas carencias emocionales es frecuente que vuelvas a caer en relaciones de ese tipo (...) Denunciar es necesario pero no es fácil. Yo he pasado unos meses muy complicados porque denunciar es tener que revivir todo en un juicio y he pasado una temporada muy complicada. Tuve también que alejarme de la televisión y de la vida pública porque es muy duro el machaque que se recibe en las redes sociales, tuve que desconectar y pasar un tiempo alejada de todo. Abandoné la televisión por salud mental, no quería vivir".

Emma García ha sido elegida como la presentadora de "Fiesta", un programa de televisión que busca emular el estilo de "Sálvame", pero dedicado a los fines de semana en Telecinco, con emisiones tanto sábados como domingos. Este show es producido por Unicorn y surge para reemplazar a "Viva la Vida", un espacio que compartía el mismo horario, pero que fue cancelado debido a la disminución en su audiencia.

Cancelación

"Viva la Vida" fue cancelado en verano, cuando Mediaset decidió lanzar "Ya es Verano", un programa que mezclaba chismes con noticias de actualidad y otros temas de interés general. No obstante, "Ya es Verano" no logró atraer el interés del público y fue retirado al finalizar la temporada estival. En este contexto de cambios en la programación, "Fiesta" llegó para intentar recuperar a los espectadores los fines de semana, buscando llenar el vacío dejado por su predecesor.