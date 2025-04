Adiós a los rumores de ruptura entre Gerard Piqué y Clara Chía: reaparecen juntos

Telecinco soltó ayer por la tarde un bombazo del que se hizo eco todos los medios de comunicación: Gerard Piqué y Clara Chía habían terminado con su relación. Era la periodista Adriana Dorronsoro la que lanzaba esta bomba en el programa 'Vamos a ver'. Todo el mundo se quedaba en shock y rápidamente empezaban a buscar pistas o alguna declaración por parte del entorno de ambos que confirmase o desmintiese esta noticia.

"Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro. Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos meses entre rumores de crisis entre ellos, de hecho hace un mes apareció Piqué en Miami, en una heladería con una chica pelirroja. No sé si esa chica será el motivo o no pero la ruptura me la han confirmado. Además, esta información viene del entorno muy cercano a la pareja", empezaba diciendo la periodista.

Además, Pepe del Real, también presente en el programa añadía que: "Sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y demás, pero él todavía tenía cierto recelo". Sobre esta información se habló durante toda la tarde de ayer en diferentes programas de televisión y de los que los dos protagonistas no se han pronunciado.

Nueva foto de Piqué con Clara Chía / @3gerardpique

Aunque ningún miembro de la pareja ha hecho declaraciones, se les ha podido ver juntos ante las cámaras para desmentir así la noticia. Pocos minutos después de que el exfutbolista llegase a su domicilio en su vehículo y volviese a salir, Piqué ha regresado de nuevo, pero esta vez no lo hacía en solitario, le acompañaba Clara en el asiento del copiloto.

Sin bajar las ventanillas del coche -y ella ocultando su rostro bajo unas gafas de sol- la pareja ha entrado en el garaje de la comunidad de vecinos y, aunque ha preferido no hacer declaraciones, han desmentido por completo una ruptura. A lo largo del día de ayer las informaciones apuntaban a que la joven no había podido aguantar las idas y venidas de su pareja a Miami y, después de varios ultimátum, había tomado la decisión de romper finalmente con él. Sin embargo, estas imágenes demuestran que su amor sigue en el aire.

Reaparecen juntos

La revista ¡HOLA! se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de la pareja y les confirmaban que era "todo mentira". Pero la cosa no se quedaba ahí porque más tarde era la pareja la que reaparecía junta en un movimiento clave para acabar con todos los rumores sobre su relación.

Gerard Piqué y Clara Chía eran vistos en la calle, en concreto, montados en un coche y entrando a un garaje del centro del Barcelona. Aunque había periodistas siguiéndoles la pista ellos decidían no dar declaraciones, como suele ser normal, y simplemente pasaban de largo. Parece que la pareja decidió seguir su día ignorando por completo de los rumores.