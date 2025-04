Maxi Iglesias reconoce que está enamorado en el podcast de Vicky Martín Berrocal

Maxi Iglesias es uno de los hombres más deseados de España. Desde su participación en Física o Química, en el papel de César Cabano, millones de hombres y mujeres suspiran por sus huesos. Así que es muy probable, que muchas de estas personas se hayan llevado una gran decepción al oír de boca de su crush que está enamorado.

El actor lo ha confesado en el podcast de Vicky Martín Berrocal. A la pregunta directa de si está enamorado, Iglesias ha respondido: “Sí. Estoy enamorado de esa seguridad, además, la seguridad que tiene y que me ha podido transmitir, abriéndose en canal, que le costaba y que al principio no fue fácil. Tenía que colocar ella cosas y eso me encantó también, eso me enamoró más. El hecho de decir: ‘Oye, puedes abrirte y decirme esto’”.

¿Quién es la novia de Maxi Iglesias?

¿Quién es la persona que ha conquistado el corazón de Maxi Iglesias? Su nombre es Ione Astondoa, tiene 27 años, y es la hija de Jesús Astondoa, CEO de Astillero Astondoa. Lo que la ha llevado a ser la primera mujer directiva de la empresa, tras tres generaciones de hombres. Tal y como apuntan en la web de la compañía, interviene en marketing y comunicación del Astillero así como en la gestión de costes y RRHH.

En un sector eminentemente masculino, hay compañías que están rompiendo con esta tradición, por una parte, porque la evolución social lo impone, el momento del relevo generacional llegó a las empresas familiares del sector hace unos años y se está consolidado. Por otra parte, “el perfil de las consumidoras y consumidores se está transformado, usuarias y usuarios cada vez más jóvenes se asoman a la náutica de recreo y para identificarse con su sensibilidad, sus valores y sus necesidades es necesario estar en su mismo plano vital y experiencia”, explica la propia Astondoa en el site oficial.

Astondoa comenzó un nuevo capítulo en su historia en 2016, a partir del momento en que cumplió su centenario, y en el que la tripulación de la empresa empezó a abrirse a la feminización y al talento joven. En el “puente de mando de sus yates” entraron ya tripulantes con un perfil distinto, entre ellos Ione Astondoa, en 2019, quien comenzó a imprimir un giro de 360º en la estrategia de marketing y comunicación de la compañía. “Una marca que refleja el know how puramente español de la industria náutica de lujo necesitaba adaptarse al marketing digital a nuevas formas de comunicar que desde el plano experiencial buscan despertar emociones de las que la sociedad, y especialmente las mujeres, están deseosas sobre todo en este contexto marcado por la pandemia”, asegura.