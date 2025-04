Una boda sin niños, la petición de la influencer Susana Bicho

La influencer Susana Molina, más conocida como Susana Bicho, se casa con el veterinario Guillermo Valle este verano en Madrid. Y sus decisiones sobre cómo quiere que sea su boda tienen apoyos, pero también detractores.

La más polémica es que no quiere niños ni bebés en su boda. Ha dejado claro que no es una prohibición, pero sí que pide encarecidamente a sus invitados que dejen en casa a sus hijos: "La boda es de noche y no es una boda acorde para niños. Va a haber copas y fiesta, pero no empresa de entretenimiento infantil", ha detallado.

Y es que la influencer tiene muy claro lo que quiere y lo que no para ese día tan especial, y los más pequeños no forman parte de sus planes.

Sí que ha asegurado que la celebración se desarrollará por completo en la misma ubicación y también que no tendrá varios vestidos, y que el diseño por el que optará será transformable para el momento de las copas.

Entre sus deseos para el día de "Sí, quiero", Susana Bicho espera poder ver aterdecer durante la ceremonia, que lean sus amigos y que que sus perros estén en algun momento. También habrá música en directo y, como se casa en viernes, espera disfrutar de un fin de semana especial alargando la celebración con una postboda más íntima el sábado.