Ya sabemos quién va a presentar el libro de Tamara Gorro... y es más famosa que ella

Este miércoles, 2 de abril, llega a las librerías el nuevo libro de Tamara Gorro, y ya van seis. La influencer regresa a las librerías y en la presentación oficial de "Ahora que vuelvo a vivir" contará con una amiga que la conoce y con la que, asegura, se identifica mucho.

"A lo largo del libro me he desahogado mucho con ella. Es muy empática y me conoce muy bien", ha detallado la influencer. ¿Y quién es esa persona? Pues nada más y nada menos que María del Monte.

Presentación

Dice Tamara Gorro que está muy nerviosa por la presentación y el lanzamiento, y ya ha avanzado que en el acto habrá casi 300 personas y que "no puede venir ya nadie más".

La influencer ya avisaba a través de sus redes sociales de que en este libro no piensa dejarse nada en el tintero. En "Ahora que vuelvo a vivir" se habla sobre cómo gestionar la tristeza, afrontar los miedos y volver a creer en ti.

Vértigo

Tamara Gorro asegura que tiene vértigo porque comparte en el libro, publicado por la editorial Harper Collins, "algo que no me atrevía y decidí que era lo mejor para mí, liberación… así lo llamaría". Así que sus seguidoras están ya deseando empezar a pasar las páginas de este libro,

En este tiempo, según detallaba la influencer en sus redes sociales, "he vivido muchos momentos inolvidables, otros que aún me cuesta recordar y que siguen doliendo; he dejado más de una piedra en el camino, he vuelto a caer y también a levantarme; he vuelto a pellizcarme el alma, he llorado lo que no está escrito; pero también he reído y he aprendido a ver que lo más valioso lo tenía conmigo".

Te verás reflejado

Desde la editorial señalan que este libro "es un espejo en el que te verás reflejado" y donde Tamara Gorro, después de pasar por una depresión, reflexiona sobre los temas de la vida cotidiana que nos afectan: los complejos, el dolor, el duelo, la soledad o la autoexigencia.

El precio del libro es de 18,90 euros. También está disponible en versión Kindle por 10,44 euros.