La drástica decisión de Anabel Pantoja tras el ingreso de Alma: "Tengo que mirar por mi cuerpo"

El año comenzó de la peor forma posible para Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. Su pequeña Alma fue ingresada en la UCI por motivos que aún se desconocen, pero todo apunta al síndrome del bebé zarandeado. En todo caso, el proceso continúa en investigación y seguirá su curso judicial. Entretanto, la sobrina de la tonadillera se ha instalado definitivamente en Gran Canaria tras dejar el piso que todavía conservaba en Madrid.

Sin embargo, Anabel Pantoja todavía conserva muchos vínculos en la península. Su familia y amigos provienen del sur de España y viaja con frecuencia a Sevilla. En uno de sus últimos viaje confesó haberle "puesto los cuernos" a David Rodríguez "...con mi fisio de confianza a domicilio", bromeaba en Instagram Stories, junto a una foto tumbada en una camillia recibiendo tratamiento de otro especialista.

En lo que respecta a lo estrictamente profesional, no le puede ir mejor a Anabel Pantoja, que compatibiliza sus apariciones en los medios de comunicación con su labor como 'influencer' en Instagram. Recientemente, María Patiño desveló en 'Ni que fuéramos' la cantidad de dinero que puede ganar la sobrina de Isabel Pantoja en un mes. Según la tertuliana, puede llegar a ganar "cerca de 50.000 euros", si bien matizó que "no es la suma que Pantoja maneja cada mes".

La vida elegida por Anabel Pantoja en Gran Canaria incluye un mayor disfrute de su familia y de las virtudes de la isla. Desde su casa puede disfrutar del mar y del sol durante buena parte del día, incluso haciendo las tareas del hogar, algo que en buena parte de España no es fácil tener todo el año, como sí ocurre en Canarias.

Con la cabeza en Alma

Pantoja aprovecha en cuanto puede para salir a la calle con Alma y ponerse en marcha para recuperarse de la fase de posparto. "Todas las operaciones para arrancar el movimiento, es verdad que me he relajado, porque he estado con mi cabeza en ella (Alma), pero también tengo que mirar por mi cuerpo, porque si no...", ha escrito en Instagram Stories junto a un vídeo vestida de deporte y empujando el carrito.