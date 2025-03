Ya se sabe el sexo del bebé que esperan Joana Sanz y Dani Alves

Joana Sanz, la modelo mujer de Dani Alves, ha anunciado a través de redes sociales que está embarazada. La modelo ha compartido un emotivo mensaje en el que ha detallado todos los problemas por los que ha pasado para cumplir su sueño de ser madre. Un anuncio que llega justo tres días después de que Dani Alves haya sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años y medio de prisión.

En los últimos cinco años, Joana ha pasado por dos fecundaciones in vitro, tres abortos, una operación de trompas y el diagnóstico de que tiene endometriosis, llegando a pensar que nunca conseguiría quedarse embarazada; pero la buena noticia ha llegado.

Sexo del bebé

El bebé que esperan Joana Sanz y Dani Alves es una niña. Así lo deja entrever la modelo en su publicación en redes sociales: "Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta".

La modelo ha incidido en que no quería compartir la noticia "hasta que fuera más que evidente", pero lo ha hecho "por las que están en la lucha" y ha denunciado también la presión social "tan aterradora" que hay alrededor de la maternidad. Sanz lo reconoce: "Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien (...) Pero hace cinco años me planteé con mucho miedo la idea de ser madre. Miedo porque un ser humano dependerá de mí para sobrevivir, miedo de no trabajar, miedo de perderme yo como mujer… Pero esto es otra historia".

Tras cinco años de lucha y todo tipo de problemas, Joana es feliz con su embarazo: "Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida (...) Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas".