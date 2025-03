Alessandro Lequio desvela que Anita no es hija de Aless y Ana Obregón entra en shock

Drama familiar en la vida de Ana Obregón. Y esta vez, el rifirrafe viene con nombre y apellidos: Alessandro Lequio ha soltado una perlita en televisión que no ha dejado indiferente a nadie. El colaborador afirmó en 'Vamos a ver' que Anita, la hija-nieta de Ana, "no es hija de mi hijo, es hija de Ana".

Estas declaraciones llegaron en medio de un debate sobre herencias (sí, ese tema que siempre caldea cualquier reunión familiar), y Joaquín Prat fue directo al grano: "¿Tu herencia podría acabar en manos de Anita?". La respuesta de Lequio fue legalista total: según la ley, Anita es hija adoptiva de Ana Obregón, no de Aless Lequio. Pero claro, en casa Obregón eso no ha sentado nada bien.

Ana Obregón responde a Alessandro Lequio

Ana, que no se corta ni un pelo cuando se trata de defender a su familia, ha llamado personalmente a Lequio para pedirle explicaciones y aclarar el malentendido. Según ha contado en exclusiva a ¡HOLA!, "Le he llamado y me ha explicado cómo son las cosas", confesaba. También ha dejado caer que sus palabras fueron un pelín sacadas de contexto.

"Esas palabras están en parte descontextualizadas porque estaban hablando de la herencia de Pepe Navarro. Joaquin Prat le ha preguntado si su herencia le llegaría también eventualmente a Anita. A lo que ha respondido la verdad: Anita es mi hija adoptiva, aunque biológicamente es hija de Aless", explica y añade: "En términos legales tiene razón, no es hija de Aless legalmente, pero en absoluto estaba hablando de la realidad, que es la hija biológica de Aless, como te decía".

Con esto, la actriz y bióloga ha querido dejar bien clarito que, aunque legalmente tenga razón Lequio, biológicamente Anita es hija de Aless y punto. "Él lo sabe, lo sabe todo el mundo, y yo lo defenderé siempre", ha asegurado Ana, que se muestra firme pero también conciliadora: ha recordado que sigue manteniendo una buena relación con el padre de su hijo, que habla a menudo con él y que Lequio siempre se ha preocupado por la pequeña.

El eterno debate

Lo que está claro es que Anita, que nació por gestación subrogada cumpliendo el último deseo de Aless, sigue siendo el centro de un debate que toca fibras muy personales y también de la opinión popular. Eso sí, Ana no piensa permitir que se cuestione el vínculo entre su nieta-hija y su hijo Aless, y aunque la familia esté atravesando un momento delicado, ella tiene claro que va a ir con su verdad hasta el final.