Última hora de Daniel Sancho en prisión: su padre ya no le visita y sus peleas con otros reclusos

Daniel Sancho Bronchalo asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto de 2023. El pasado jueves 29 de agosto, el chef fue condenado a cadena perpetua, además de pagar una indemnización de 4 millones de bahts (unos 105 mil euros).

Daniel Sancho protagonizará otro proyecto en una platafoma: esta es la fecha de estreno inminente / Paula Ordóñez / Europa Press

Una vez conocida la sentencia, Sancho fue trasladado desde la prisión de Koh Samui a la de Surat Thani, donde se encuentran los reclusos más peligrosos, ya que allí solo van los condenados a cadena perpetua o por delitos especialmente graves. La defensa de Daniel presentó el pasado miércoles el recurso a la sentencia a cadena perpetua dictada contra el español ante el Tribunal Provincial de Samui. Según confirmó a EFE la defensa del español, se trata de un documento de casi 400 páginas.

El motivo por el que Rodolfo Sancho no viaja a Tailandia

Ahora, Joaquín Campos, autor de 'Muerte en Tailandia', ha asegurado en una entrevista a 'Pronto' que Rodolfo Sancho no puede viajar a Tailandia, y, por tanto, no visita a su hijo: "No le conviene viajar hasta allí porque tiene una deuda de 200.000 euros a una señora tailandesa".

Según señaló el escritor hace unas semanas en 'Código 10', la mujer podría ser Alice Keartjareanlap, la asistente del equipo jurídico del actor que habría chantajeado a la familia: "Era la representante legal de Daniel en Tailandia, algo extrañísimo (...) Explota el caso Alice, sobre todo, cuando ha salido a la luz que está pidiendo dinero a Rodolfo Sancho y a Silvia en relación con algo que aún no sabemos",

Campos aseguró que Alice "trabaja con ilegalidades de todo tipo en Tailandia, incluidos los que controlan las cárceles. Es más estafadora que asesora (...). Ella les dijo que por un dinero podría llegar a sacarlo hasta el juicio. No lo pagaron porque personas del círculo de Daniel le dijeron que eso era una estafa".

Fatal en prisión

El escritor del libro detalló en 'Pronto' que a Daniel Sancho le va "fatal" en prisión: "Se encuentra en una cárcel en la que sufre graves problemas de comunicación, en una celda hacinado con 18 personas, en un modelo de quinientos reclusos de los que solamente tres son extranjeros. Daniel habla en inglés y allí casi ninguno domina el idioma. Está rodeado de narcotraficantes, asesinos, pedófilos… gente con condenas muy largas".

Al ser extranjero, "es un blanco fácil" y varios reclusos se aprovechan de él: "Muchos intentan sacarle lo que pueden, y si se niega a darles, por ejemplo, una simple crema dentífrica, se encuentra con problemas. Eso genera enfrentamientos peligrosos. Se ha peleado con otros presos".