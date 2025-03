Tamara Gorro, de nuevo en YouTube

4 minutos y 26 segundos. Es lo que dura el vídeo con el que la influencer Tamara Gorro retoma, después de cuatro años, su canal de YouTube. "El gorro de Tamara" se ha reactivado hace dos días y ya lleva más de 6.600 visualizaciones.

"No sabéis la ilusión que me hace escribir esto después de tantos años. Han sido muchísimos los mensajes pidiéndome que volviera… ¡Y aquí estoy! Esta nueva etapa en YouTube va a ser diferente, más personal y con todo lo que me hace feliz. Espero que la disfrutemos juntos", asegura la influencer. Además, Tamara ha hecho un resumen de su vídeo que ha subido a otras redes sociales como Instagram.

La creadora de contenido asegura en este primer vídeo de su regreso a YouTube que no tiene ni idea de cómo va a ser esta nueva temporada, ni qué es lo que va a mostrar. Pero, para ir cogiendo ideas, ha preguntado a algunas de sus amigas sobre cómo debería ser la nueva cabecera o qué tipo de vídeos les gustaría ver en el canal.

Entre las opiniones, de todo tipo: "Deja de utilizar el espejo ese que tienes en casa", "alguna vez podrías salir fea y no siempre perfecta", "enseña más cambios de look y peinados", "muestra más recetas de cocina", "que alguien te haga una entrevista".

Y antes de acabar, una frase que seguro que va a estar siempre muy presente en el canal: "Lucha, fuerza, constancia. La palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario".

¿Qué te gustaría ver?

Tamara Gorro ha lanzado además una pregunta a sus más de 410.000 suscriptores: ¿Qué te gustaría ver en los próximos vídeos? Y las respuestas no se han hecho esperar. Varios suscriptores dicen que la cabecera no debería cambiar y entre las peticiones hay todo tipo de propuestas, desde que la influencer muestre su día a día a que enseñe sus rutinas de cuidado, sus looks, sus pasos de maquillaje o tips de deporte.