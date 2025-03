Los puntos en los ojos de Sofía Suescun: ¿Se ha operado los párpados?

Sofía Suescun no solo no oculta la importancia de la belleza en su vida sino que lo prodiga a través de sus redes sociales. También es cierto que no le cae del aire, ya que se cuida mucho con su alimentación y cada vez hace más ejercicio junto a su pareja, Kiko Jiménez.

La moda, la dieta, el maquillaje, sus rutinas de belleza... Sofía Suescun suele comaprtir con sus seguidores su día a día. Tanto que hay quienes se fijan hasta en tal punto de detalle que le hacen preguntas de todo tipo, por ejemplo, si se ha operado los párpados al observar que tiene en uno de sus ojos "unos puntos sospechosos".

La propia Suescun ha dicho la verdad.

"No, no me he operado los párdados, es una cicatriz que tengo". No obstante, a renglón seguido, no descarta esta intervención: "Contemplo esta operación porque los párpados tienden a caerse y por génetica van a caer que va a dar gusto". Así que la pareja de Kiko Rivera aprovecha para pedir a sus seguidores recomendaciones de cirujanos. Más práctica, imposible.

Lo que sí se ha operado Sofía Suescun en las nariz. La tenía mucho más aguileña y con un hueso central que hacía que cada vez estuviera más caída. El resultado, una nariz respingona de la que está muy orgullosa.

Fue el pasado año cuando puso fin a uno de sus grandes complejos y se sometía a una rinoplastia en una prestigiosa clínica de cirugía estética de Tenerife. Fiel a su naturalidad, la influencer compartía paso a paso el proceso en Instagram, confesando sus nervios de cara al retoque que, es innegable, marcaría un antes y un después para ella.