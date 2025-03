Marina Rivers "deja en ridículo" a Xavier García Albiol en directo: "Asustaviejas"

El programa de televisión Todo es mentira, conducido por el presentador y experto en publicidad Risto Mejide, se emite a diario en Cuatro desde el año 2019. En este espacio se repasa la actualidad, con especial atención a las noticias falsas, con un particular sentido del humor.

Los temas de actualidad que se abordan en la mesa y el distanciamiento político entre algunos de los tertulianos que participan en el formato dan pie en muchos ocasiones a enfrentamientos intensos. Es un programa de humor, pero donde también hay espacio para la confrontación ideológica.

Uno de los últimos choques ha estado protagonizado por Xavier García Albiol, alcalde de Badalona por el Partido Popular, cargo que ostenta desde el año 2023, aunque anteriormente ya había sido regidor del Consistorio barcelonés entre 2011 y 2015 y entre 2020 y 2021.

Al otro lado de la mesa se ha encontrado la creadora de contenido Marina Rivers, popular en redes sociales desde el año de la pandemia, cuando saltó al estrellato, y que desde hace unos meses también triunfa en televisión. Colabora en el programa 'TardeAR y participó en la última edición de 'Masterchef Celebrity'.

Óscar Puente: "La Rivers destrozando al asustaviejas Albiol en 30 segundos"

El asunto a tratar en esta ocasión ha sido la okupación de viviendas, al que Xavier García Albiol recurrió en su campaña política para acceder a la alcaldía. Pero ha encontrado en la influencer un hueso duro de roer, como ha destacado el ministro Óscar Puente en su perfil de X.

Marina Rivers ha recurrido a los datos para combatir el discurso de Albiol: "Según la Policía Nacional, en 2024 hubo la mitad de okupaciones de viviendas que en 2023. El número de okupaciones lleva dos años cayendo y afecta al 0.057 por ciento de las viviendas en España", ha asegurado en directo.

"Entonces, dejemos de hablar de que (la okupación) es un problema, que es el paraíso de las okupaciones, que hay que solventarlo, pero que es un 0,057 por ciento y estamos mareando a la población como si le fueran a okupar la casa cuando saliese a comprar el pan", ha añadido.

"No es un problema estructural, no es un problema diario. ¿Sabes lo que afecta a muchísima gente? Que no hay vivienda asequible, los Airbnb, los fondos buitre. Eso es lo que afecta a los españoles, no las okupaciones", ha apostillado Marina Rivers, dejando sin palabras a su interlocutor.