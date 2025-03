María Hervás, nerviosa sobre el anuncio de la paternidad de Dani Martín: "Osea... te quiero decir..."

Dani Martín quiere ser padre. No es nuevo, se lo contó a Jordi Évole sin que muchos supieran que tenía pareja y que "ya tenemos a la niña en la cabeza". La paternidad de Dani Martín dio vueltas entre la prensa del corazón no tanto por el hecho de ser padre a los 48 años sino con quién lo será: la actriz María Hervás es, hoy por hoy, la futura madre de sus hijos. Sin embargo, hasta ahora, ella no se había pronunciado. Ni siquiera la prensa había tenido la oportunidad de preguntarle hasta las últimas horas, cuando la han pillado por banda y le han cuestionado si había visto las declaraciones de su novio sobre su descendencia en común: "Eh... osea... te quiero decir...".

Un titubeo nervioso que rompió con un "sí, lo he visto", dijo mientras todos los periodistas se reían con ella por la espontánea reacción (y obvia, por otra parte, ya que era imposible que no lo hubiera visto).

Poco más que ese "sí, lo he visto" le arrancaron a la actriz, que prefirió defender su intimidad: "Ya sabéis que de mis cosas no hablo... os lo contaría todo tomando un café, pero nunca delante de estos micrófonos", dijo.

El programa de Ébole

"¿Tú eres padre?". La pregunta se la hace el entrevistado al entrevistador, es decir, Dani Martín a Jordi Évole, que le responde "sí, lo soy". Y ahí empieza a soltar lastre: "Ese es un sueño para mí y creo que ahora es el momento... tenemos la niña en la cabeza". Y un segundo después se lleva las manos a la cabeza: "¡Lo que he dicho... he dicho hemos!". La paternidad de Dani Martín está dando vueltas entre la prensa del corazón no tanto por el hecho de ser padre a los 48 años sino con quién lo será.

Desde el pasado mes de octubre, hay rumores de una posible relación sentimental con la actriz María Hervás.

Parece que la relación con María Hervás ya se ha confirmado con hechos más que con palabras. Muesra de ello fue el concierto del portorriqueño Kany García en el Movistar Arena de Madrid donde participaba Dani Martín.