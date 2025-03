Ana Obregón protagoniza una nueva polémica por publicar este contenido sobre su nieta: "Un problema grave de salud mental"

Ana Obregón lleva acaparando titulares desde que salió a la luz que había sido abuela por gestación subrogada en 2023. La actriz no dejado de recibir críticas desde que se supo que según ella, había cumplido la última voluntad de su hijo Alex Lequio antes de fallecer de cáncer.

Además de recurrir a la gestación subrogada para cumplir el supuesto sueño de su hijo, la bióloga no ha dejado de recibir críticas desde el nacimiento de la pequeña Ana Sandra por la exposición mediática a la que está sometiendo a la niña, quien ya ha sido portada de numerosas revistas desde que vino al mundo.

Ahora, tras una nueva portada en la que aparece la actriz con su nieta, los comentarios no se han hecho esperar. "A mí me da pena". El tertuliano fue más allá al asegurar que la actriz tiene "un problema grave de salud mental", aunque matizó que lo dice "desde la compasión, no desde el ataque", señalaba Alonso Caparrós en Ahora Sonsoles.

Vida y trayectoria

Hija de Antonio García Fernández (18 de febrero de 1926-16 de septiembre de 2022) y Ana María Obregón Navarro (8 de junio de 1931-21 de mayo de 2021), de pequeña estudió ballet clásico y piano. Años más tarde afirma que se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, aunque en diversas polémicas sobre el tema al respecto de dicho título, nunca lo mostró del todo, solo fragmentos de certificados, así que se desconoce si realmente terminó la licenciatura.

Debutó en el cine en 1979 y mantuvo una incipiente trayectoria filmográfica con varias películas de mediana resonancia a nivel nacional, por lo general de destape o acción rodadas en su mayor parte en España y algunas en otros países como Francia, Estados Unidos e Italia. Entre ellas destacan Tres mujeres de hoy (con Norma Duval) y Bolero (1984), con Bo Derek, Andrea Occhipinti, George Kennedy y Mirta Miller. Esta comedia erótica dirigida por John Derek fue estrenada en más de 1000 salas en Estados Unidos, alcanzando el n.º 3 de la taquilla.

Tras actuar en diversas películas decidió continuar su carrera artística en Estados Unidos, donde realizó una intervención en un doble capítulo de la serie estadounidense El Equipo A, en 1985. Durante su estancia en América sufrió un robo en su casa y fue alojada temporalmente en la vivienda de su amigo Julio Iglesias. Regresó a España y participó en la comedia La vida alegre (1987) de Fernando Colomo. Años después intervendría en La mirada del otro de Vicente Aranda.