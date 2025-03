El lamento viral de un madridista tras el gol de Lamine Yamal contra Países Bajos: "Me c*** en todo"

España salió victoriosa de la eliminatoria que se disputó la semana pasada contra la selección de fútbol de Países Bajos en el marco de la Liga Europea de Naciones. El marcador resultante tras los dos partidos, 5-5, obligó a ambos combinados a jugarse el pase desde los 11 metros, donde el equipo de Luis de la Fuente tuvo mayor acierto. Así, España se medirá a Francia en la final four que se disputará en el mes de junio.

Lamine Yamal, la fulgurante estrella de la selección española y del FC Barcelona, tuvo ayer una actuación muy relevante. En primer lugar, porque anotó un golazo que puso a su equipo por delante en el marcador en los primeros compases de la prórroga. Y después, por su error desde el punto de penalti, que la selección no hubo de lamentar al término de la tanda.

Las redes sociales han enloquecido con el último tanto de Lamine Yamal con España, que se une a las excepcionales actuaciones que el jovencísimo futbolista (17 años) lleva encadenando con la selección desde hace varios meses, incluido el triunfo de la Eurocopa 2024.

Hasta los madridistas alaban la habilidad del extremo derecho, aun siendo futbolista del FC Barcelona. Precisamente esto destaca un usuario de la red social X en un post que se ha hecho viral en las últimas horas: "Como madridista me tuve que comer una década de Messi y ahora me voy a tener que comer mímimo otra década de Lamine Yamal. Con la diferencia de que al hijo de la gran fruta este lo voy a disfrutar con España. De todas formas me cago en todo", ha escrito @DonShelby_.

"No va a ser ni la cuarta parte de Messi"

La publicación ha acumulado más de 10.000 reacciones y decenas de comentarios analizando la corta carrera de Yamal y comparándolo con el crack argentino. "Yo creo que no va a ser lo mismo. Con Messi tenías sensación de pánico sólo con que recibiera la bola. Eso con Lamine al menos de momento no pasa. Yo creo que se va a quedar en un nivel Robben, con rachas de ser Dios, pero no va a ser una bestia tipo Messi o Cristiano", ha respondido @cgonzalezuds.

"El chaval es una bestia, de eso estamos claros todos. Pero yo como culé tengo muy claro que otro Messi aparece en 50 años. Messi es la definición de fútbol total. Regatea, asiste y marca. El Messi prime daba pánico cada vez que agarraba la pelota. Con Lamine esto no pasa", añade @LiVittola.

Otros son más escépticos con las habilidades de Lamine Yamal y su progresión futura. "No va a ser ni la cuarta parte de Messi, es un calco de Robben", ha respondido @Badefa__. "También te ibas a comer una década de Ansu. Al tiempo ⏳", apostilla @RubenCaba19, en referencia a las alegrías que prometía el futbolista del Barcelona Ansu Fati y que se vieron truncadas por sucesivas lesiones.