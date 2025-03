La hija de Dulceida tiene una canción. ¿Quiénes son los responsables?

Que te compongan y dediquen una canción no es algo que logra todo el mundo. Sin embargo Aria, la hija de Dulceida y Alba Paul, ya tiene su propia canción. Y comienza así: "Un rayito de luz que me iluminó la cara. Cuando vi que eras tú, supe que aquí me quedaba".

La instagramer ha publicado en sus redes sociales un avance de la canción que, además, se podrá ver en primicia en la segunda temporada de su documental, "Dulceida al desnudo 2+1", que se estrena en Amazon Prime el próximo 4 de abril.

¿Y quién está detrás de la canción? Pues nada más y nada menos que Carlos Sadness y Suu. Ambos han hecho, según Dulceida, "una canción llena de amor para mi bebé Aria". Además, ya avanza: la canción aparecerá en el documental "en el momento que menos lo esperáis y sin duda el más bonito".

"Rayito" llegará a todas las plataformas a la par que la segunda temporada del documental, el 4 de abril, y para la creadora de contenido es el mejor regalo que le han hecho".

"Dulceida al desnudo"

En esta segunda entrega, los protagonitas serán el embarazo de Dulceida y el nacimiento de su hija Aria: "Como puede cambiar la vida en poco tiempo", reconoce la influencer. En el tráiler también se pueden ver escenas de momentos duros y complicados como cuando un médico le dice a Dulceida que si su bebé no crece "es que algo está pasando". Pero ya sabemos que el desenlace es feliz.