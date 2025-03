Las mejores reacciones a la visita de "Superman" a España: "Me falta la respiración"

Henry Cavill, el actor inglés que interpretó a Superman en las tres últimas películas protagonizadas por El hombre de acero, ha sorprendido a la sociedad española con una visita inesperada al noroeste peninsular. El pasado viernes viajó a Galicia para negociar la compra de varias vacas y, de paso, disfrutar de la gastronomía de la región.

El intérprete, muy querido por su papel como Clark Kent y Kal-El, también es admirado por llevar un estilo de vida distinto al habitual en las estrellas de cine. En su lugar, Cavill es un amante de los videojuegos que disfrutar montando su propio ordenador y le gusta llevar una vida disimulada y tranquila en su casa a las afueras de Londres.

La visita de Henry Cavill ha dejado en shock a los usuarios de redes sociales, que se han sorprendido con la noticia. Algunos, los más afortunados que han podido verlo o hacerse una foto con él, también han mostrado su impacto al toparse con el actor londinense en Galicia, fuera de cualquier evento relacionado con el mundo del cine.

"Se va a meter un pedazo de pulpo"

En la red social X han trascendido las imágenes del actor fotografiándose con los empleados de uno de los restaurantes elegidos para degustar la gastronomía gallega. También se han difundido imágenes y vídeos de él, su mujer, su hermano y su equipo paseando por A Coruña y por Vigo.

"Henry Cavill con su hermano Nik yendo a la plaza de España en Coruña. Este sí que sabe, se va a meter un pedazo pulpo de la Pulpeira de Melide", bromea @juanborrego98 en la red social.

"Henry Cavill presentando su ejemplar en Miss Vaca de Luar podría ser el crossover definitivo de este 2025", escribe de forma jocosa la usuaria @MandarinaTrina en X.

"Me falta la respiración", "me cago". Fabiola es una de las pocas agraciadas que han podido toparse con Henry Cavill en su visita a España. La joven, que se ha podido hacer una fotografía con el intérprete, no salía de su asombro en el vídeo que le pudo grabar mientras caminaba a unos metros de él.

Según parece, Cavill ha quedado muy contento con su visita a Galicia y ha prometido regresar, ya sea por negocios o para seguir disfrutando de la cultura y la gastronomía de España.