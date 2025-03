La delicada situación laboral de Almudena Cid: "Me llegan muy pocas oportunidades"

Almudena Cid es feliz. Sobre todo, porque su vida personal fluye como la seda. Y todo ello a pesar de que la felicidad no es completa porque reconoce sin problema que le llegan "muy pocas oportunidades laborales". Eso sí, "cuando llegan es porque ya ha pasado un filtro y luego cuando llega el momento de la elección, claro, no depende solo de una única persona". La interpretación es ahora su principal objetivo pero entiende que vivir de ello es "muy complicado porque es una profesión muy intermitente", hasta el punto de que "la mayoría de los actores no pueden vivir de la interpretación".

Después de vivir uno de los momentos más duros de su vida tras su ruptura sentimental con Christian Gálvez, Cid ahora es feliz con Geraro Berodia.

Sin embargo, parece que siempre será recordada como la expareja de Christian Gálvez. Y es que la deportista sufrió mucho con su ruptura. Fueron quince años de relación que se saldaron de la noche a la mañana con un divorcio que pusieron al presentador de Pasapalabra en el centro de la polémica.

La maternidad

La maternidad se convirtió en su relación en un motivo de crisis al que finalmente no lograron poner remedio, a pesar de que los motivos de separación hayan trascendido en ningún momento. Ahora Gerardo Berodia es el 'culpable' de su felicidad, Almudena Cid . A pesar de que siempre ha intentado mantener su historia de amor alejada de los focos, la exgimnasta no duda en gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está del exfutbolista. Gerardo García Berodia es "Intermediario de futbolistas" y desde hace semanas se ha intercambiado mensajes con Almudena Cid en diversos post que han ido colgando. "Feliz y agradecido a la vida por vivir en paz, amor y rodeado de buenas personas."

El jugador, excanterano del Real Madrid, ha pasado por múltiples equipos de España. Entre ellos, el Zamora CF en el que militó la temporada 2008 y 2009, cuando salió rumbo a la Ponferradina. Además, en 2013 llegó al Club Jorge Wilstermann de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, destacándose en cada partido, y abriendo oportunidades a jugadores españoles que llegaron a diferentes clubes de Bolivia. Ahora, su vida sigue ligada al fútbol pero como agente de futbolistas