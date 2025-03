El cantante Francisco, ingresado de urgencia

El cantante Francisco ha sido ingresado de urgencia en un hospital de Valencia tras sentir una insuficiencia respiratoria provocada por una bronquitis, según ha podido confirmar Levante-EMV. "Estoy en buenas manos, cada vez voy encontrándome mejor y en pocos días voy a volver a estar ensayando para todos los proyectos que tengo por delante", ha manfiestado él mismo al otro lado del teléfono a este diario.

El ingreso ha causado la preocupación de su familia y seguidores, un episodio que ha servido para que el artista entienda que "a veces que hay que hacer un alto en el camino".

El problema de salud surge a las puertas de un concierto programado para el próximo 4 de abril en Les Arts para recaudar beneficios para las sociedades musicales de los pueblos afectados por la DANA. En este sentido, confirma que "allí estaré", confía.

Sin apellido y un nombre común

Ni siquiera necesita apellido. Desde hace más de cuarenta años se le conoce, y reconoce, simplemente por su nombre de pila... y eso que no es para nada rebuscado.

Fue en 1981 cuando ganó el Festival de la OTI y desde entonces no ha parado de actuar. Tenía solo 18 años y su sueño era cantar su música. Misión cumplida, de hecho "el estar 42 años como yo, hoy en día, es todo un milagro, porque ahora mismo lo que está sucediendo será ya pasado en un par de horas. Antes estrenabas una canción y estaba sonando durante meses, la gente se aprendía la letra de memoria, contaba hace dos meses en una entrevista para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Él mismo reconoce que "pocas veces he pensado en dejarlo, porque la verdad es que me siento muy bien, pero si mis facultades empiezan a caer, seré el primero en marcharme". Recuerda también que cuando empezó su carrera artística, la gran Concha Piquer, paisana suya, le quiso conocer y le dio un consejo que en ese momento no entendió: "Que nadie te retire, retírate tú". Y estaba en lo cierto, "hay que saber cuándo llega el momento de decir adiós y no pasa nada".