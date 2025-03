Las últimas palabras de Cristina Pedroche sobre su hija en Instagram: "Me da pena"

Cristina Pedroche está llevando su segundo embarazo con un perfil más bajo que en la primera ocasión. El trabajo, el cansancio y la dedicación a su hija le están impidiendo dedicar más tiempo a sus redes sociales, aunque tampoco lo echa en falta, ya que ha confesado que últimamente solo las usaba para quejarse.

El dolor se ha apoderado en los últimos días de la comunicadora madrileña, que está lidiando con una pubalgia que le impide sentirse cómoda y plena. Durante el embarazo aumentan las probabilidades de pader una pubalgia debido a todos los cambios físicos que suceden en el cuerpo de una mujer durante todo el proceso, pero no por ello deja de ser doloroso.

El lado positivo ha llegado con las primeras pataditas de su futuro hijo, al que, ante la falta de nombre definitivo, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han dado un curioso mote. A modo de guiño a la cadena de restaurantes del chef, han apodado al niño como BebeXO. También ha aprovechado para avisar a sus seguidores, y a los que no la siguen pero consultan sus perfiles sociales, de que va a seguir hablando de su maternidad en Instagram, a pesar de las críticas.

"Más de dos horas y media de siesta"

Hasta que BebeXO llegue al mundo, Cristina Pedroche continuará disfrutando de su hija todas las horas que pueda, aunque sea dormida. Esta tarde ha publicado una story en Instagram en la cama, donde ha compartido una siesta con la pequeña. En numerosas ocasiones, Pedroche ha confesado el cansancio ante la falta de sueño, pero prefiere que su hija descanse por encima de todas las cosas.

Publicación de Cristina Pedroche en Instagram Stories / INSTAGRAM / @cristipedroche

"Luego que si no dormimos por la noche... Lleva más de dos horas y media de siesta (yo también he aprovechado para dormir algo), pero me da pena despertarla...", ha escrito junto a la fotografía.