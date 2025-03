Sofía Suescún revela en redes sociales su último amor: "Un fuerte flechazo"

Sofía Suescun atraviesa por un momento dulce. El pasado 15 de marzo, la influencer debutó como colaboradora en el programa de Mediaset 'Socialité'. La navarra, que fue presentada como "la reina de los realities", se unió al binomio María Verdoy y Antonio Santana, conductores del espacio.

La influencer fue la encargada de descifrar las palabras entre Montoya y Manuel, dos de los concursantes que más están dando que hablar en esta edición. Suescun, que de Supervivientes sabe un rato, aseguró que había estado trabajando "más de 30 horas" para poder desentrañar el entuerto.

Pero no todo son alegrías para la navarra. Hace unos días tuvo que lamentar un incidente doméstico. En Instagram, contó que iba a colocar un mueble en una zona de su casa y no pudo instalarlo porque "por la aerotermia no pueden agujerear el suelo". El chasco ha sido fuerte, ya que ya tenía todo comprado: material, leds, baldas, papel pintado...

La casa de Sofía Suescun suele ser objeto de sus publicaciones. En Instagram stories comparte imágenes del gimnasio, la piscina y los rincones con encanto de su increíble morada, que le permiten hacerse fotografías como si estuviera en un decorado o un estudio de fotografía.

Un vestido de cine

Pero fuera dramas. La influencer ha compartido esta tarde una enigmática fotografía sobre el aspecto de su vestido para el Festival de Cine de Málaga. Aunque lo ha tapado en su mayoría con emojis de lacitos de color rosa, se pueden entrever algunas partes que invitan a pensar en un vestido brillante para lucir ante los fotógrafos. "He tenido un fuerte flechazo. La pista está clara, ¿no?", ha escrito junto a la fotografía.