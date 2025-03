La inesperada defensa de Sálvame de este reputado presentador de TV: "Eso no se había hecho nunca"

Amado y denostado por los telespectadores a partes iguales, Sálvame marcó un antes y un después en la televisión española. Producido por La Fábrica de la Tele, se emitió en Telecinco entre el 19 de marzo de 2009 y el 23 de junio de 2023. En cada programa se abordaba la actualidad del mundo del corazón con una terna de tertulianos que pasaron a convertirse en megaestrellas de la televisión.

Belén Esteban, Kiko Hernández, Karmele Marchante, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Aída Nízar, Cristina Tárrega, Kiko Matamoros... son algunos de los participantes habituales en el programa, presentado por Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, Carlota Corredera, Terelu Campos, María Patiño y Adela González.

Desde su desaparición, son muchos los que han reclamado su regreso o el de un espacio similar a la pequeña pantalla. En 2024 se estrenó en Canal Quickie 'Ni que fuéramos...', que aunaba al grupo principal de los colaboradores en un espacio que se parecía mucho al antiguo Sálvame, pero sin el alcance que otorga una cadena de televisión como Telecinco.

En las últimas horas se ha anunciado que Ni que fuéramos se despedirá y terminará su andadura en canal TEN, que parece ya está preprando un nuevo programa con sus creadores. Hasta descubrir si el final del espacio es cierto o no, destacamos las palabras de David Cantero, periodista de Telecinco desde el año 2010 hasta el pasado 2 de marzo.

El presentador de televisión participó en el podcast Lo que tú digas, conducido por Álex Fidalgo, y entre otras cosas tuvo unas bonitas palabras para Sálvame, un programa con el que coincidió durante buena parte de su estancia en la cadena de Mediaset.

"Yo he sido defensor de Sálvame. Te estoy poniendo el top. Y te voy a decir por qué lo he defendido: porque era un formato revolucionario. Sálvame cambió la televisión, la cambió por completo. Nadie se había atrevido antes de ninguna manera a hacer eso. ¿Qué era Sálvame? Hago lo que me da la gana, como me da la gana, me salto el raccord, me salto el eje, me salto las normas, como en el plató, meto broncas... Merecían un respeto por eso. Estaban haciendo historia de la televisión. Eso no se había hecho nunca, jamás", ha asegurado David Cantero en el podcast.