Las redes enloquecen con Pedro Pascal bailando en el último anuncio de Apple

Pedro Pascal bailando funky con una canción portuguesa en el último anuncio de los AirPods 4. Es lo último en haber hecho arder las redes sociales. Se han unido la pasión absoluta de medio mundo por el actor chileno y el gusto por la firma estadounidense de tecnología para entregar un anuncio colorido, divertido y con mucho ritmo.

Los comentarios de los internautas no se han hecho esperar ante la pieza audiovisual dirigida por Spike Jonze, director de Her, entre otras películas destacadas. "Ver a Pedro Pascal bailando se ha convertdo en mi cosa favorita", escribe una usuaria, cuyo comentario ha recibido miles de me gusta en X. "Pedro Pascal bailando en el anuncio de los AirPods 4 es lo más hermoso que vas a ver hoy", ha publicado otro.

En el anuncio, se ve al intérprete caminar por la calle, vestido con camiseta blanca y pantalón beige, con unos AirPods 4 en sus orejas. En cuanto los activa, el rutinario aspecto de la calle muta en un mundo de colores rojos y amarillos. Todo el mundo a su alrededor se convierten en bailarines que lo acompañan en una divertida coreografía, que termina en cuanto pausa sus auriculares.

El actor chileno tiene por delante un 2025 cargado de proyectos de primerísimo nivel, con auténticos bombazos reservados para los años siguientes. El 13 de abril MAX estrenará la segunda temporada de The Last of Us, que cosechó un gran éxito entre crítica y público con su primera entrega. El 13 de junio estará se estrenará Materialists, la nueva película de Celine Song, donde acompañará a los actores Dakota Johnson y Chris Evans. Ya en julio se estrenará su primera iteración en Marvel en la película Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos. Y también en verano estará en la nueva película del director Ari Aster, llamada Eddington.

En 2026, Pedro Pascal participará en el primer gran evento marvelita tras Endgame, Avengers: Doomsday. También retomará su papel como el mandaloriano en The Mandalorian and Grogu. Y ya en 2027 regresará como Mr. Fantástico para Avengers: Secret Wars. Sin duda, Pedro Pascal se ha convertido en una de las estrellas del actual Hollywood.