¿Qué se ha tatuado María Pombo?

María Pombo ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo tatuaje. Ha generado además mucha expectación, porque en las primeras fotos que ha puesto en sus stories mientras se tatuaba no dejaba ver cuál era el diseño. Además, la propia influencer avivaba el debate y preguntaba lo siguiente: "¿Alguien que se pueda imaginar lo que me he tatuado?". Han sido muy pocos los que lo han adivinado.

Nuevo tatuaje de María Pombo / Instagram

Brazo izquierdo

María Pombo se ha hecho este nuevo tatuaje en el brazo izquierdo, el mismo en el que ya tiene otro pequeño corazón que realmente no es lo que parece, ya que el dibujo son en realidad las dos iniciales de sus hijos: M y V. Martín y Vega.

El corazón que simboliza las iniciales de sus hijos fue el primer tatuaje de la influencer, pero no es el único. También en el brazo izquierdo tiene la cara de una pequeña vaca, que representa la relación que mantiene con su marido, Pablo Castellano.

Misterio resuelto

Tras apenas un par de horas de misterio, María Pombo revelaba cuál es el nuevo diseño que ahora luce en su cuerpo. Es una palabra en inglés: "Lucky". Significa "con suerte". Y es que así se define ella misma, como una chica con suerte.