Mensajes cruzados entre Jessica Bueno y Luitingo: "El ego, el ego..."

"Nadie puede empujar el río, pero el ego cree que puede incluso pararlo... el ego es así de perverso". Con frases reflexivas como esta ha amanecido este jueves Jessica Bueno, que todavía intenta recomponerse de la dura ruptura con Luitingo tras un año de relación. ¿Hablará de forma indirecta sobre su expareja?

Lo cierto es que la modelo no está pasando por su mejor momento, sobre todo, después de ir al plató de "De Viernes", donde le pusieron en directo unos audios en los que pudo escuchar a su exnovio Luitingo y la madre (de él) hablando sobre ella en términos que la hicieron entrar en un ataque de ansiedad. El episodio acabó con la modelo totalmente derrumbada y sin armas para defenderse al descubrir lo que Luitingo y su madre comentaban en privado no solo de ella sino de su manera de educar a sus hijos. Algo que ha dolido profundamente a la también ex de Jota Peleteiro y Kiko Rivera.

Instagram de Jéssica Bueno. / Instagram

Cruce de stories

Una hora después de que Jessica Bueno reflexionara sobre el ego de las personas, Luitingo subía otra storie muy zen. En este caso, alude a la belleza del interior con un alegato contra la superficialidad y el materialismo: "Lo material no te hace rico. La gente bonita a tu lado, sí". ¿Será un mensaje para navegantes para su expareja?

Luitingo también sube sus propios stories reflexivos. / Instagram Luitingo

Comunicado legal de Luitingo

En los últimos días Luitingo ha movido ficha con un comunicado de prensa emitido por su abogado, en el que pide perdón a Jéssica y a sus hijos "si en algún momento he expresado una opinión que le haya molestado", a pesar de que la conversación en cuestión ha tenido lugar en la más estricta privacidad del cantante. A su vez, asegura haber recibido "múltiples ofertas" de televisión para hablar sobre la ruptura y "las he rechazado y las seguiré rechazando" a pesar de "estar muy bien dotadas económicamente".

En cualquier caso y ante la avalancha de "expresiones en que atentan a mi buen nombre", el bufete de abogados de Luitingo anuncia que ejercitará "las acciones civiles y penales que consideren ante cualquier manifestación pública que atente contra su derecho al honor, intimidad y propia imagen así como cualquier otra declaración que pueda incurrir en injurias, calumnias o desvelamiento de secretos.