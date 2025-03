Jéssica Bueno se desmorona: las imágenes que rompen a la modelo

Jessica Bueno no levanta cabeza tras su ruptura con Luitingo. Sin embargo, ahora tiene otro frente abierto y, en este caso, es con Jota Peleteiro, su expareja. Ahora el futbolista se ha llevado a sus hijos en común a Arabia Saudí para que pasen más tiempo con él y ella se siente muy sola.

La modelo se siente "muy decepcionada" con Jota Peleteiro porque "nunca le he puesto impedimento para que vea a sus hijos y, para mí, lo más importante es que se responsabilice de sus hijos". Cansada de los continuos desplantes, la modelo está "harta de tener que lavar siempre la cara" de su ex. Lo define como "liante y mentiroso".

"Mi problema es que a mí me dice una cosa, ilusiona a los niños... el problema es que siempre ha sido así. Se compromete a algo, luego no lo cumple... yo luego me adapto a última hora...", se lamenta la invitada. Cuenta que en Navidades, los niños no vieron al padre y que llevaron a estar varios meses sin verse. Destapa así los cambios de planes que le ha llegado a imponer Jota.

Las imágenes de Jota Peleteiro con sus hijos

Jota Peleteiro se ha reencontrado con sus dos hijos mayores esta semana. El futbolista había pasado algunos días con ellos recientemente pero, en esta ocasión, Jota Jr. y Alejandro, nacidos durante su matrimonio con Jessica Bueno, han viajado junto a su padre a Arabia Saudí, lugar al que su progenitor está tremendamente vinculado desde su conversión al islam el pasado año. Tras el enfado que evidenciaba su exmujer en redes sociales en los últimos días, el empresario ha conseguido reunir ya a sus tres descendientes, incluido Mansour Malik, su tercer hijo, nacido el pasado mes de noviembre.

En redes sociales hemos podido ver ya algunas imágenes de cómo están pasando este tiempo en Oriente Medio, cuentan desde Divinity. Su segunda mujer, Ajla Peleteiro, sí se ha pronunciado en los últimos días al respecto del enfado de Bueno, compartiendo varias reveladoras publicaciones en redes sociales, hablando de "negatividad", asegurando que no lograrían romper los lazos familiares que han creado. "Basta ya de tantas mentiras. Es todo muy innecesario todo lo que está diciendo y haciendo Jessica", acababa por señalar en un mensaje revelado en 'Tardear', insistiendo en que su marido es un "buen padre" y por eso sus hijos quieren pasar tiempo con él.