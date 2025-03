Marta Pombo: "Mi vida ha sido un Cristo macabeo"

Los Pombo son una de las familias más mediáticas de España. Las redes sociales han llevado a la fama a las tres hermanas y sus apariciones sociales siempre dan que hablar y comentar. Este domingo, ha sido Marta Pombo la que, junto con su marido Luis Zamalloa, ha participado en un podcast en el que han hablado sobre su relación y su familia.

Al frente de "Poco se habla" se encuentran Ana Brito y Xuso Jones, que esta misma semana ha estado en Zamora rodando para el concurso de Cuatro "Lo sabe, no lo sabe". Con ellos, la hermana mediana de las Pombo ha dado a conocer múltiples detalles de su vida privada... y también de su familia.

Su vida

Marta Pombo aseguraba en la entrevista que su vida ha sido "un Cristo macabeo". Y es que, como ella misma detallaba en el podcast, en 2019 se casó con Luis Giménez, del que se divorció al año siguiente. Pero en 2021 conoció a Luis Zamalloa, con el que tuvo su primera hija, Matilda, en 2022 y con el que se casó en 2023. Además, el año pasado, nacieron las mellizas María y Candela, que este sábado cumplieron ya seis meses.

Además, Marta también contaba cómo conoció a su marido. Fue durante una sesión de fotos en la que el dentista fue modelo. Es más, como la propia Pombo aseguraba los presentó su ex-marido, ya que Zamalloa era amigo de un primo de Luis Giménez. Pero su relación comenzó más adelante: "Cuando me divorcié, me preguntaba por Instagram cómo estaba. La verdad es que el vasco era tan majo que ¡uy! Me despisté", contaba con desparpajo Marta.

Looks

Entre las últimas publicaciones que ha hecho Marta Pombo en su perfil de Instagram destacan diferentes looks. Un vestido rojo, un look de pantalón, top y cazadora de Pedro del Hierro; una chaqueta rosa oversize o dos conjuntos de la marca de ropa Golden Goose son algunas de sus propuestas, que son muy alabadas por sus seguidoras. Eso sí, también hay quien señala en comentarios que los precios son harina de otro costal.