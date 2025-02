Mensaje de amor de Luitingo... y no es a Jéssica Bueno

La ruptura de Jésicca Bueno y Luitingo ha enturbiado la imagen idílica sobre un romance que parecía que iba a durar para siempre. Pero no ha sido así y tenía fecha de caducidad: un año.

Los seguidores de la pareja han caído en la decepción ante la separación, sobre todo, contra él, a quien han tachado de culpable casi desde el primer momento sin aparentemente serlo. O al menos así lo han dicho los dos, que han descartado terceras personas y han aclarado que ha sido por mutuo acuerdo. Al parecer, el amor no lo puede todo "y las circunstancias que nos rodean nos han superado".

La publicación de la modelo llorando ha supuesto un giro en los acontecimientos ya que todas las miradas se han puesto en él, que ha pedido "respeto y empatía".

Su familia, el refugio del artista

Ante esta dura situación, Luitingo se ha refugiado en su familia. Prueba de ello es una de sus últimas historias en Instagram, donde les da las gracias "por aguantarlo todo conmigo" para acompañar una fotografía de los tres: "Cada día me alegro más de la casa en donde nací".

Mensaje de Luitingo. / Instagram

A su vez les pide perdón por ser víctimas involuntarias del proceso: "Sé cómo lo estáis pasando sin tener culpa, pero seremos fuertes y todo volverá a tener luz".

Mientras tanto, ella es en sus hijos en quienes se refugia. De hecho, un de ellos está a punto de cumplir años. Aún así, algunas de sus publicaciones no favorecen a Luitingo, al volver a insinuar el dolor que siente ante la separación: "Hoy he vuelto llorar".

Storie de Jéssica Bueno. / Instagram

Pero prosigue: "Volví a llorar por las cosas que me ha tocado vivir. Volví a llorar por las decepciones que tengo. Por aquellas cosas que no puedo cambiar. Volví a llorar para desahogarme. Después de llorar me lavé el rostro y a pesar de mis párpados hinchados, me miré al espejo y me prometí que voy a estar bien porque yo siempre estoy bien, aunque no duerma ni coma o me duela la cabeza.

Por último, Jéssica pide "normalizar las decisiones correctas por mucho que te rompan el corazón".