Tamara Gorro se pronuncia sobre la situación de Anabel Pantoja: "Ni me ha contestado..."

Es uno de los rostros conocidos de nuestro país más queridos y con más seguidores en redes sociales y, como no podía ser de otra manera, Tamara Gorro también ha mostrado su opinión ante las cámaras sobre tres temas que están siendo polémicos en los últimos días.

Tamara Gorro en una imagen de archivo durante su 30 cumpleaños. / IG @tamara_gorro

En primer lugar, la influencer ha confesado que "no sé nada" de Anabel Pantoja y de cómo está viviendo esta delicada situación porque "le he puesto un mensaje y ni me ha contestado". Una actitud que no le llama la atención porque entiende que "esa saturación que tiene" le tiene completamente absorbida del mundo real, de hecho le decía a los reporteros: "No se lo toméis en cuenta".

Eso sí, la Gorro aprovechaba para mandarle sus mejores deseos en esta delicada situación en la que se ha visto envuelta junto a su pareja: "Mi chica, yo le mando todo mi apoyo a Anabel, absolutamente todo".

Sobre la depresión de Aitana

En cuanto a la depresión que ha desvelado Aitana Ocaña padecer, Tamara comentaba que "no puedo dar consejos porque la depresión que yo tuve fue bastante grave, y también con un trastorno de ansiedad", y como no sabe qué tipo tiene ella diagnosticada "jamás daría un consejo a alguien que tenga una depresión, pero lo único que sí podría decir es que tienes que poner mucho cuidado".

Lo que sí que ha hecho Tamara es aplaudir que lo haya hecho público: "Aitana, bravo, gracias. Ella sabe que yo le tengo un cariño especial pero bravo porque esto ayuda a mucha gente a decir 'lo ha dicho ella, pues yo también lo digo', así que, para adelante, queda mucho por hacer, pero para adelante".

Por último, también se le preguntaba por el nuevo reto profesional de Terelu Campos como actriz en el teatro y aseguraba que "si Terelu es feliz", no tiene nada que decir porque "ella es feliz y no hace daño a nadie".