Luitingo, más dolido por las críticas que por la ruptura con Jéssica Bueno: "Engreído y mediocre"

La ruptura de Jésicca Bueno y Luitingo se le está complicado a los protagonistas. Sobre todo, a él, que no para de recibir insultos por la ruptura a pesar de que ambos han aclarado que no hay terceras personas y que ha sido por mutuo acuerdo ante la imposibilidad de proseguir su historia de amor. Las razones de tomar "caminos separados" tras un año de amor no han trascendido exactamente, pero la distancia ha sido clave porque "el amor no lo puede todo y las circunstancias que nos rodean nos han superado".

La publicación de la modelo llorando ha supuesto un giro en los acontecimientos ya que todas las miradas se han puesto en él, que ha pedido "respeto y empatía".

Luitingo explota. / Instagram Luitingo

Muchos seguidores de la modelo reprueban a Luitingo, al que tachan de "mediocre como cantante, engreído y aprovechado".

El artista saca pecho y recuerda que "he dado todo por amor, dejé mi familia a 1.000 kilómetros y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he cuidado como si fueran de mi propia sangre". Además, "antes de desearme la muerte, piensen en el daño que causan no solo a mí, sino también a mi familia". de nuevo” / Paula Hernández Alejandro / Instagram

La propia Jéssica Bueno ha salido al paso para tranquilizar a sus seguidores: "Tened paciencia conmigo, estaré centrada en mis niños y en el trabajo para buscar la felicidad en mí, quiero que podáis ver de nuevo mi mejor versión". Las espadas están en alza.