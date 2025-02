La influencer Paula Ordovás ya es mamá

La influencer Paula Ordovás y su marido, Eduardo Nieto, ya son papás. La empresaria daba la noticia a través de sus redes sociales con la publicación de varias fotografías en las que se ve a la bebé y, también, a parte del equipo médico que estuvo presente durante el parto. ¿El nombre de la pequeña? Manuela.

En el post, la influencer daba la bienvenida al mundo a su hija en inglés: "Our baby Manuela is here". Y detallaba que había nacido el domingo 23 de febrero a las 23.23 horas. Además, ahora ya en castellano, daba las gracias "al mejor equipazo que se podía tener" y aseguraba estar, junto con su marido, "en una auténtica nube".

Durante el embarazo, la influencer ha compartido todo tipo de detalles sobre sus looks, sus cuidados o las sesiones de deporte que ha estado haciendo. Además, ha ido desvelando cómo iba a ser la nueva habitación de Manuela, qué había guardado en esa bolsa tan especial para las madres que está preparada para cuando llegue el momento de ir al hospital o por qué marcas de ropa había optado para su vestir a su pequeña.

La historia de amor de Paula Ordovás y Eduardo Nieto comenzó hace 16 años y se casaron en el año 2012. Su sueño era formar una familia.